Pomysł na biznes: Cukiernia artystyczna

Zobacz wcześniejsze odcinki programu "Pomysł na biznes".

Torty artystyczne w Arte Wanilia są tworzone na indywidualne zamówienia. Ceny? Od 40 zł do 110 zł za kilogram. W ofercie cukierni znajdziemy także domowe ciasta, muffiny oraz ciastka. - Przed każdymi świętami przygotowuję specjalną ofertę - czy jest to Boże Narodzenie, Wielkanoc czy jak teraz Walentynki - tłumaczy Urszula Kwiecień.



Oprócz tego w cukierni organizowane są warsztaty dla dzieci i młodzieży. - Na razie to działalność jednoosobowa. Wszystko robię tu sama - od produktu, przez jego wykończenie, udekorowanie i sprzedaż - wylicza właścicielka. Przy większych zleceniach wspiera ją mąż.



Skąd pomysł na taki biznes? - Przeprowadziliśmy się z Kielc do Warszawy. Wtedy pojawiło się pytanie: co dalej w kwestii zawodowej? Ponieważ dotychczas zajmowałam się animacją kultury, miałam świadomość, że w nowym miejscu nie będzie mi łatwo znaleźć pracę w zawodzie. Znalazłam koło ratunkowe, którym okazała się moja pasja - sugarcrafting, czyli dekorowanie tortów masą cukrową. I tak się zaczęło - wspomina Urszula Kwiecień. - Najtrudniej było podjąć decyzję o otwarciu firmy. Myślę, że to był dobry wybór - dodaje.

Firma powstała w 2016 roku. Koszt inwestycji wyniósł 55 tys. zł. 40 tys. pochodziło z oszczędności własnych, a 15 tys. to dotacja z Urzędu Pracy na założenie pierwszej działalności.



- Wartość tej inwestycji stanowił głównie sprzęt, m.in. lada chłodnicza, lodówki, mikser i piekarniki. Do tego dochodzi zakup mebli i przystosowania lokalu - wylicza właścicielka. Dzięki pracy własnej i pomocy znajomych przy adaptacji lokalu zaoszczędzono ok. 10 tys. zł. To pozwoliło uniknąć wydatków na fachowców budowlanych, elektryka czy hydraulika.



Do prowadzenia takiej działalności nie są wymagane żadne kwalifikacje. Wymagania formalne to zgody sanepidu, książeczka sanepidowska, badania wody czy protokół kominiarski.



Miesięczny koszt prowadzenia działalności to ok. 6 tys. zł. - 3,5 tys. zł to koszty stałe, w tym czynsz za lokal, media, ZUS i księgowość. Pozostałe koszty to zakup materiałów i surowców do produkcji ciast – wylicza Kwiecień.



Konkurencja? - Myślę, że rynek nie jest jeszcze przesycony. Jest duże zapotrzebowanie na tego typu torty, staje się to coraz bardziej modne. W tradycyjnych cukierniach mało jest ofert, które są nastawione na indywidualne potrzeby klienta. I dlatego klienci szukają takich rozwiązań w małych, lokalnych pracowniach -uważa właścicielka.



Według niej najlepszym sposobem dotarcia do klientów w tym biznesie są marketing szeptany, social media, internet czy media lokalne.



W ciągu pierwszych 6 miesięcy działalności sprzedaż wzrosła o 200 proc. - z 20 tortów do 60 tortów miesięcznie. - Podsumowując moją działalność hobbystyczną i zawodową, to w sumie wykonałam już 500 tortów - wylicza właścicielka.



Plany na przyszłość? - Potrzebuję wsparcia i myślę tutaj o cukierniku. Bardzo chciałabym się skupić na tortach weselnych, ale takich wielkogabarytowych – odpowiada Urszula Kwiecień.



Prowadzisz ciekawą działalność gospodarczą?

Napisz: mieszko.rozpedowski@grupawp.pl