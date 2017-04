Pomysł na biznes: Maski przeciwpyłowe

Zajmujemy się produkcją masek przeciwpyłowych, przeciwsmogowych i przeciw alergicznych – mówi Izabela Jędruch, jedna z założycielek krakowskiej firmy emaska.pl

Zobacz wcześniejsze odcinki programu "Pomysł na biznes".

Działa ona zarówno w stolicy Małopolski, jak i w Przemyślu, gdzie właściciele prowadzą małą pracownię. Na co dzień oferuje 30 modeli masek w trzech rozmiarach.

- Nasz produkt chroni przed pyłami, zanieczyszczeniami powietrza – zapewnia Izabela Jędruch dodając, że firma chciała stworzyć produkt stylowy, ładny, który będzie się przyjemnie nosiło. Ale także skuteczny. Każda maska posiada bowiem filtr, który wymienia się w zależności od poziomu zanieczyszczeń.

- Nasze maski mają zastosowanie również wiosną, latem, kiedy mamy do czynienia z pyleniem traw czy drzew, gdyż filtry zatrzymują pyły i inne alergeny – mówi Izabela Jędruch.

Skąd pomysł na biznes? Jędruch nie ukrywa, że to przez krakowski smog.

Początki tego biznesu nie były jednak łatwe. Firma powstała w 2015 roku, a pierwszą maskę udało się sprzedać dopiero pół roku po rozpoczęciu działalności.

Na dobre sprzedaż rozkręciła się dopiero jesienią ubiegłego roku, kiedy temat smogu spopularyzowały media.

Czy emaska.pl to jedyna taka firma w Polsce? Co planują jej właściciele? Co jest największym wyzwaniem w tym biznesie? To wszystko zobaczysz w najnowszym odcinku Pomysłu na Biznes