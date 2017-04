Ci, którzy u nich kupują, czynią podwójne dobro. Dla mody i dla środowiska

Torebki, paski i plecaki ręcznie wykonane z opon rowerowych i banerów reklamowych - to pomysł na biznes Karoliny Błądzińskiej i Diany Góreckiej, właścicielek "Mruu", firmy która oferuje nietypowe dodatki odzieżowe z recyklingu. - Klient, który decyduje się na zakup naszych produktów czyni podwójne dobro, zarówno dla mody, jak i dla środowiska - tłumaczą właścicielki. Swoimi oryginalnymi produktami chcą podbić polski rynek.

W ofercie znajdziemy ok. 40 produktów trzech włoskich marek: cingomma - paski z opon, erareclam - torby z banerów reklamowych i neomeno - torby i plecaki z neoprenu przemysłowego i dętek rowerowych. - Każdy produkt posiada swój unikalny numer seryjny, większość to pojedyncze egzemplarze. Wszystkie te rzeczy mają swoją historię i są inaczej zużyte. Tutaj dostają drugie życie - dodają właścicielki.

Ceny? Od 100 zł do 900 zł. Wszystkie produkty są tworzone ręcznie we Włoszech, w Turynie. Biznes w Polsce prowadzą dwie przyjaciółki. We Włoszech w produkcję zaangażowanych jest ok. 20 osób.

Skąd pomysł? - Diana większość życia spędziła w Turynie, tam się wychowała i tam poznała właścicieli włoskiej manufaktury - tłumaczy Karolina Błądzińska. - Bardzo dużo rozmawiałyśmy z Karoliną o tym, co zrobić razem, ja wspomniałam wtedy, że znam bardzo ciekawą firmę we Włoszech, która w Polsce nie ma rynku - opowiada Diana Górecka. - Po powrocie Diany do kraju postanowiłyśmy produkty tak ciekawe i ekologiczne ściągnąć do Polski. I tak zaczęła się nasza przygoda z własną działalnością - dodaje Karolina Błądzińska.

Firma powstała w 2016 roku. Koszt inwestycji wyniósł ok. 15 tys. zł. To wartość budowy strony internetowej, sklepu online, zakupu produktów i marketingu.

Właścicielki wspominają, że początki ich biznesu były trudne. - W pierwszym miesiącu sprzedałyśmy tylko trzy torebki - wylicza Diana Górecka. Obecnie średnia sprzedaż to 50 sztuk miesięcznie.

Co jest największym problemem w tym biznesie? W jaki sposób najlepiej dotrzeć do klientów? Jakie plany na przyszłość mają właścicielki? Czy w Polsce mają konkurencję? To wszystko zobaczysz w najnowszym odcinku programu "Pomysł na biznes".