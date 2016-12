Pomysł na biznes: Ręcznie robione dekoracje świąteczne

Zobacz wcześniejsze odcinki programu "Pomysł na biznes".



W świątecznej ofercie firmy "Cudawinaki Handmade" znajdziemy m.in. stroiki, poduszki, butelki, świece, etui na tablety i laptopy oraz drobne dekoracje. Poza sezonem świątecznym właścicielka przygotowuje ofertę walentynkową, wielkanocną czy ślubną. Ceny produktów wahają od 15 zł do 200 zł.



Jarecka podkreśla, że personalizuje swoje zamówienia, a każdy klient ma wpływ na to, co kupuje. Wybierając poduszkę, można zmienić np. jej tkaninę czy kolor haftu.



- Moja firma to jednoosobowa działalność. Zajmuję się wszystkim. Od zakupu materiałów, poprzez wycinanie, mierzenie, krojenie, haftowanie, projektowanie, a także sprzedaż - wylicza właścicielka.



Skąd pomysł na taki biznes? - Od zawsze interesowały mnie prace manualne. Studiowałam dziennie i nie miałam czasu na to, żeby podjąć pracę na pełen etat. Na początku tworzyłam te rzeczy dla znajomych, jako prezenty - wspomina Monika Jarecka. - Następnie inne osoby zaczęły składać zamówienia, widząc u nich dane produkty i pytały kto wykonuje te rzeczy. Zamówień było coraz więcej. To w zasadzie zmusiło mnie i zachęciło do tego, by stworzyć własną działalność. Tworzę te rzeczy od czterech lat - dodaje.



Firma powstała w 2012 r. Pierwszą inwestycją było 600 zł przeznaczone na zakup maszyny do szycia oraz tkanin. Łącznie w biznes zainwestowano ok. 12 tys. zł. To wartość hafciarki z pełnym wyposażeniem, owerloka do profesjonalnego wykańczania brzegów, wszystkich półproduktów oraz programu komputerowego do projektowania. Źródłem finansowania był wkład własny, oszczędności właścicielki i jej rodziców.



Początek działalności? - Odwiedzałam różnego rodzaju sklepy, kwiaciarnie. Proponowałam na zasadzie komisu wstawić te produkty do nich – wspomina Jarecka. - Bardzo dużo różnych przedmiotów gromadziłam u siebie w pokoju. Znajomi, którzy do mnie przychodzili, zazwyczaj wychodzili z jakąś rzeczą. Kolejne osoby, które widziały te produkty u nich w domach, także zaczęły zamawiać u mnie ręcznie wykonane przedmioty. W zasadzie to oni stali się tak naprawdę moimi pierwszymi klientami – dodaje właścicielka.



Obecny koszt prowadzenia działalności to ok. 1,5 tys. miesięcznie. To wartość najniższych składek i podatków, zakupu materiałów i półproduktów oraz koszt dostarczania artykułów do klienta.



Największy problem w tym biznesie? - Prowadzenie takiej działalności i łącznie jej z pracą zawodową. Kończąc pracę, zazwyczaj każdy idzie do domu odpoczywa. W moim przypadku jest tak, że wchodzę i pracuję dalej. Bardzo lubię - sprawia mi to ogromną przyjemność – odpowiada Monika Jarecka. Jej biznes to przykład prowadzenia własnej działalności i łączenia jej z dodatkową pracą na etacie.



Według właścicielki najlepszym sposobem dotarcia do klienta w tym biznesie są internet, social media, targi, platformy sprzedażowe oraz marketing szeptany.



Konkurencja? - Konkurencja w tej branży jest naprawdę ogromna. Z jednej strony możemy się cieszyć, że mamy w Polsce tak wiele utalentowanych osób, ale z drugiej strony zakładając taką działalność - powinniśmy się liczyć z tym, że nie będzie łatwo - odpowiada Monika Jarecka.



Obecna sprzedaż to średnio ponad 100 szt. produktów miesięcznie. - Ok. 75 proc. sprzedaży to klienci indywidualni. Reszta zamawia już produkty w większych ilościach – dodaje.



Właścicielka skupia się na sprzedaży w kraju, ale po ręcznie tworzone polskie produkty zgłaszali się już klienci m.in. z Wielkiej Brytanii czy Szwecji.



Plany na przyszłość? - Krótki odpoczynek w Święta Bożego Narodzenia. Chcę wkroczyć z wielką energią w 2017 rok. Będę tworzyła produkty na walentynki i powoli przygotowywała się do oferty wielkanocnej - odpowiada Jarecka.

