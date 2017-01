Kukiz'15 chce uprościć rozliczanie VAT. Tyszka: "To będzie najprostsza deklaracja w Unii"

Fot. Adrian Grycuk/wikimedia (CC BY-SA 3.0 PL)

Kukiz'15 wsłuchał się w głosy przedsiębiorców i proponuje radykalne uproszczenie rozliczania VAT. "Obecna deklaracja zawiera aż 60 pozycji, a rozliczenie podatku VAT zajmuje polskim firmom średnio aż 98 godzin w roku. Dzięki proponowanym zmianom polska deklaracja będzie najprostszą w Unii Europejskiej, pozostając w zgodzie z unijnymi dyrektywami" - zapewnia Stanisław Tyszka na swojej stronie internetowej.

"Naszym zdaniem można to bardzo łatwo zmienić. Obecna polska deklaracja VAT ma dwie strony i zawiera 60 obowiązkowych pól do wypełnienia przez podatnika. Proponujemy zastąpienie jej, deklaracją na jedną stronę, zawierającą 6 pól do wypełnienia, a więc z minimalną liczbą pól wymaganych przez Unię Europejską" - pisze Tyszka, wskazując, że w Irlandii lub Wielkiej Brytanii, których systemy VAT podlegają tej samej unijnej dyrektywie, rozliczenie podatku od towarów i usług zajmuje przedsiębiorcom ponad trzy razy krócej niż w Polsce.

Jego zdaniem skomplikowaną polską deklarację można uprościć na wzór brytyjskiej i irlandzkiej, ponieważ wymaga ona obecnie od przedsiębiorców przekazania danych, które nie są istotne dla fiskusa.

"Z punktu widzenia Ministerstwa Finansów najistotniejszą informacją jest wartość podatku naliczonego odzyskiwana przez firmy w danym okresie, a więc dane, które można zamieścić w jednym polu deklaracji. Obecna deklaracja zawiera tymczasem 60 różnych pól " - zauważa Stanisław Tyszka.



Poseł Kukiz'15 przekonuje, że obowiązujące przepisy niepotrzebnie utrudniają życie polskim podatnikom.

"Obecna polska deklaracja VAT nie ma także uzasadnienia na gruncie przepisów prawa unijnego, bowiem przepisy tzw. dyrektywy VAT (tj. art. 250 i 251 dyrektywy 2006/112/WE) wymagają, aby państwa członkowskie umieszczały na wzorach deklaracji jedynie 6 obowiązkowych pól" - czytamy na stronie wicemarszałka Sejmu.

Kukiz'15 proponuje też zmieszczenia ośmiu różnych deklaracji, w tym czterech vatowskich, na jednym formularzu. W ten sposób wszyscy podatnicy mogliby rozliczać VAT na jednej deklaracji, zamiast na formularzach VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-26, P-KOP/MS, P-KOP/RG, FIN-1 oraz PSD-1. "Zmiana ta uprości system i wygeneruje oszczędności po stronie firm oraz po stronie urzędów" - czytamy.



Przedstawiony przez Kukiz'15 projekt upraszcza też odliczenia VAT od wydatków związanych z samochodami służbowymi. Podatnicy, którzy chcą odliczyć 100 proc. podatku od aut służbowych, powinni obecnie zgłosić ten zamiar urzędowi skarbowemu na specjalnym formularzu w ciągu siedmiu dni od pierwszego wydatku związanego z samochodem. Kukiz'15 chce zlikwidować ten obowiązek i wprowadzić zasadę, że przedsiębiorca informuje o korzystaniu ze 100-proc. odliczenia dopiero w deklaracji składanej za dany okres rozliczeniowy - miesiąc lub kwartał.