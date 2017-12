10 razy ogłaszał bankructwo. Teraz ma globalną markę i miliony na koncie

Karola Banaszkiewicza, Edwarda Ruszczyca i Jacka Świgosta zapytaliśmy, jak artysta, programista i biznesmen stworzyli światową markę

- Próbuj, failuj i wyciągaj wnioski. To moja filozofia - mówi w rozmowie z money.pl Karol Banaszkiewicz, jeden z założycieli Displate. Recepta na sukces po wielu porażkach? - Lean management, reagowanie na uwagi klientów, a przede wszystkim... robienie tego, co powoduje, że serce bije szybciej. No i globalna strategia. Polacy są na Displate za biedni.

O firmie Displate pisaliśmy w money.pl, kiedy dostali 2 mln euro od czeskiego inwestora.

Ich plakatami zachwycają się klienci ze Stanów, Kanady, Niemiec i Australii. Na Facebooku mają więcej polubień niż Doda. Współpracuje z nimi prawie cztery tysiące artystów z 74 krajów. Zatrudniają około 100 osób. Polski start-up Displate robi na świecie zawrotną karierę, generując przy tym roczne obroty na poziomie 10 milionów dolarów.

Firma rosła szybko. W roku założenia (2013) przychody netto wynosiły 71 tysięcy zł. W kolejnych latach przekraczały kolejno 4 i 22 miliony złotych.

Droga była wyboista

- Miałem chyba z 10 biznesów wcześniej, na przykład e-społeczni.pl czy klikr.pl. Ostatecznie nie wypaliły, ale z każdego coś wyciągałem, jakąś wiedzę - tłumaczy Karol Banaszkiewicz, jeden z założycieli Dispalate.

- Nie można się, poddawać. Upadać - można, ale z gracją - dodaje.

Co to znaczy upadać z gracją? Według młodego przedsiębiorcy - "nie topić zbyt wielkiej ilości pieniędzy i uczyć się na błędach”.

Część z tych rzeczy "sfailowaliśmy" razem, w różnych konfiguracjach - dodaje Jacek Świgost. - Pewne rzeczy trzeba przeżyć - mówi.

Jak powstało Displate i czego jego twórcy nauczyli się z poprzednich porażek? - Przede wszystkim teraz jesteśmy pewni, że wszystko trzeba robić leanowo - mówi Karol Banaszkiewicz.

Lean to strategia zarządzania firmą, opierająca się na dostarczaniu klientom produktów jakich oczekują, w jak najprostszy sposób, z zachowaniem szacunku dla załogi pracującej w przedsiębiorstwie. Ta strategia, to jak określa Jacek Śmigost, "metoda małych kroczków”.

No i trzeba ubrudzić sobie ręce. - W 2015 r. zaskoczył nas Czarny Piątek. Musieliśmy sami pakować paczki, tyle było zamówień - mówi Jacek Śmigost.

Zdradza też kulisy barwnych początków firmy. - Na początku produkowaliśmy w biurze, na pierwszym piętrze. Kiedy kupiliśmy drukarkę, trzeba było wyburzać ścianę, bo nie zmieściła się przez drzwi - mówi.

Zrzutka na chleb i smalec

- Sam portal zbudowaliśmy w sposób bardzo oszczędny i po prostu sprawdzaliśmy, co działa. Startowaliśmy inwestując około 50-100 tys. zł., ale firma dość szybko stała się rentowna i reinwestowaliśmy zyski - mówi Edward Ruszczyc.

Karol Banaszkiewicz śmieje się, że oszczędnie znaczy między innymi, że on projektował stronę za darmo, a koledzy zrzucali się na "chleb i smalec”.

Displate powstało w 2013 r. Założyciele spotykali się wcześniej co czwartek i planowali, bo od początku wiedzieli, że chcą zrobić "coś wielkiego” .

- Razem chcieliśmy stworzyć globalny biznes, i wielki, i fajny. Żaden z nas nie był nastawiony na szukanie kasy, chcieliśmy wywierać wpływ na świat, dlatego powstała idea sadzenia drzew, od razu kasą dzieliliśmy się z fundacją - mówi Jacek Świgost.

To właśnie on, zgodnym zdaniem twórców Dipslate, "złapał pozostałych za uszy i spiął pomysły we wspólny projekt”.

Edward Ruszczyc, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, stworzył pomysł i projekt metalowych plakatów, Karol Banaszkiewicz odpowiada za platformę, a Jacek Śmigost za skalowanie biznesu.

Nie zaczynaj w Polsce

- Ja już dwa start-upy temu nauczyłem się, że dopiero strategia global-first ma sens. Trzeba było tylko jeszcze dograć parę rzeczy - mówi zawodowy start-upowiec Karol Banaszkiewicz.

- Czytaliśmy biografie Gatesa i Bransona i głupio by było nakładać ich doświadczenie na Polski rynek - dodaje.

Założyciele Displate tłumaczą też, że strategia globalna nie zwiększa kosztów tak bardzo, jak mogłoby się wydawać. - Napisanie strony po angielsku i po polsku to ten samo koszt - tłumaczy Edward Ruszczyc. - Grupa docelowa zwiększa się stukrotnie- dodaje Jacek Śmigost.

Biznesmeni z Displate tłumaczą, że 99,9 proc. Ich sprzedaży pochodzi z rynków zagranicznych. Firma najpierw wysłała 1112 plakatów do 28 krajów zanim w ogóle mieliśmy zamówienie z Polski - mówi Karol Banaszkiewicz. - I to pewnie było złożone przez kogoś z nas - śmieje się Edward Ruszczyc.

Według Displate "żyjemy w świecie, który nie ma granic”. - Wysyłamy kilogramy metalu na cały świat, do Japonii nasze produkty dochodzą w trzy dni kurierem - mówią twórcy globalnej marki.

W przypadku Displate strategia globalna wydaje się być jedyną słuszna także ze względu na ceny. Za metalowe plakaty trzeba zapłacić co najmniej 39 dolarów. - W Polsce za mała jest grupa osób, które tyle zapłacą - mówi Karol Banaszkiewicz.

Firma produkuje jednak swoje plakaty nie w Chinach, ale w Markach pod Warszawą. - Mieliśmy lokalne konszachty - zdradza Edward Ruszczyc. - Poza tym chcemy kontrolować jakość, być blisko. Każdy nasz plakat jest sprawdzany przez mistrza produkcji. Jeśli jest najmniejsza ryska, robimy od nowa - dodaje.

Niezadowolony klient najcenniejszy

Za bardzo ważny czynnik, który zadecydował o sukcesie firmy jej twórcy uznają dbałość o zadowolenie klienta. Podkreślają, że to nie tylko słowa, Displate naprawdę bierze pod uwagę komentarze kupujących i reaguje na krytykę.

- Customer service bardzo dobrze postawiony na wczesnym etapie firmy - to było naszym sposobem na sukces - mówi Karol Banaszkiewicz.

- Bardzo o to dbaliśmy, słuchaliśmy klienta, także tego negatywnego klienta i reagowaliśmy - dodaje Edward Ruszczyc.

Lepsi niż Amazon

Na każdym etapie powstawania Displate, zarówno samych plakatów, jak i strony internetowej, firma przeprowadzała badania. Według założycieli każdy "button” na stronie został zaopiniowany i oceniony przez klientów.

I to się sprawdza.

- Mamy wskaźnik NPS 71 (Net Promoter Score służy do pomiaru lojalności klientów - przyp red. ). Amazon ma 69 - mówi Karol Banaszkiewicz. - 60 proc. naszych kupujących zapytanych o to, czy poleciliby Displate znajomym, daje nam 10/10 - dodaje.

Małymi krokami

Zapytani o to, co poradziliby wszystkim zaczynającym przygodę ze start-upem twórcy Displate podkreślają ”powoli i małymi krokami”. - Pierwszego roku przeprowadziliśmy na Facebooku 100 kampanii reklamowych z 10 000 reklam, zanim znaleźliśmy grupę docelową i kombinację tekstu i zdjęcia, które zadziałały - mówi Karol Banaszkiewicz.

Twórcy Displate przede wszystkim jednak po prostu lubią to, co robią. - Nie weźmiemy pieniędzy od kogoś, kto nam nie pasuje i nie będziemy robić czegoś, czego nie lubimy - deklaruje Edward Ruszczyc. Kierując się tymi zasadami, firma wybrała inwestora - czeską firmę Credo Ventures. - Chodziliśmy na "randki” z różnymi inwestorami, z Credo zaiskrzyło - mówi Karol Banaszkiewicz.

- Praca ma dawać radość, nie ma sensu współpracować z ludźmi, którzy nam nie pasują, to nie jest warte żadnych pieniędzy - mówią zgodnie twórcy Displate. Z atmosfery panującej na spotkaniu wynika, że ten cel chyba udało im się osiągnąć.