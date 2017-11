Cel wykonany. Polski seks start-up zebrał pieniądze potrzebne do podboju rynku

Fot. mat. prasowe Niektórzy sprawdzają na smartfonie ile kalorii spalili podczas biegania. Podobnie działa Lovely, ale zamiast biegania jest seks

Czy aplikacja na smartfona może poprawić życie seksualne? Polsko-amerykański start-up Lovely twierdzi, że tak. I tą wiarą zaraża. Dwuosobowa firma właśnie przekonała inwestorów, by powierzyli jej 1,64 mln zł. Dzięki temu może wejść ze swoim produktem do amerykańskiej sieci Target.

O Lovely pisaliśmy pod koniec września. Pomysł jest prosty, choć jak się okazuje, nikt na to wcześniej nie wpadł. Firma oferuje seksualny gadżet - nakładkę na penisa - oraz aplikację na smartfony, która zbiera dane o tym, ile kalorii spaliliśmy w trakcie stosunku, jak długo się kochaliśmy oraz z jaką szybkością. Kto chce może poprzestać na statystykach. Bardziej ambitni mogą jednak używać zebranych przez nią danych do poprawy swojego życia seksualnego.

Taka myśl przyświecała twórcy Lovely Jakubowi Konikowi. - Statystyka jest nudna. I to nawet jeśli chodzi o seks - mówił w rozmowie z money.pl. - Bardziej kręcące jest więc to, że na jej podstawie możemy podpowiedzieć jak polepszyć swoje życie seksualne. Chodzi nam więc głównie o porady - opowiadał.

Ale pomysł to nie wszystko. Firma sprzedała na razie około tysiąca sztuk urządzenia. Czyli niewiele. Ale przełom jest za rogiem. Produkt ma szansę trafić do internetowego sklepu sieci Target - handlowego giganta zza oceanu.

Ale by w ogóle o tym myśleć, Lovely musi wykupić tzw. ubezpieczenie produktowe. Ma ono zabezpieczyć sklep i producenta na wypadek skarg i reklamacji klientów. Ale Lovely nie stać na taką polisę. Stąd pomysł zbiórki. Firma chciała zebrać 1,6 mln zł i cel wypełniła. Nawet z nawiązką, bo ostatecznie zebrała 1,64 mln zł. Inwestorzy nabyli 11,25 proc. udziałów w Lovely Inc., wyceniając spółkę na 14,5 mln zł. To pierwsza tego rodzaju zbiórka dla spółki amerykańskiej prowadzonej w naszym kraju.

Ale ubezpieczenie to nie wszystko. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na wejście na nowe rynki - ma ich być co najmniej 11 - rozszerzenie współpracy z lekarzami, seksuologami i terapeutami oraz rozbudowę zespołu. A ten do tej pory liczył dwoje pracowników.

Spółka chce też rozwijać aplikację. Żeby na przykład można było za jej pośrednictwem skontaktować się z seksuologiem. Przez całą dobę. W planach jest także nowy produkt oraz udostępnienie lekarzom wersji medycznej Lovely.