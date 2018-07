Pomysł na biznes: Dekoracyjne mapy nieba

Spersonalizowane mapy nieba, kreślone w oparciu o katalog gwiazd NASA - to pomysł na biznes Marty Grochowskiej i Rafała Świeżaka, twórców marki Strellas.

- Jesteśmy jedyną firmą w Polsce, która oferuje personalizowane plakaty gwiezdnych konstelacji. Mogą one upamiętnić narodziny dziecka, ślub, zaręczyny lub inną ważną dla nas datę - podkreślają właściciele. Klienci sami projektują plakat za pomocą specjalnego kreatora. Wpisujemy tam dedykację, wybieramy datę, miejsce oraz godzinę.

Kreator stworzono w trzech językach. Dzięki temu mapy nieba można kreślić z uwzględnieniem angielskich lub niemieckich nazw. Firma powstała w 2017 roku.

Skąd pomysł na taki biznes? - Wszystko zaczęło się od naszej randki nad Wisłą i podziwiania gwiazd nocą. Pomysł powstał z potrzeby upamiętnienia tego wydarzenia - wspomina Marta Grochowska.

Właściciele zainwestowali w firmę ok. 45 tys. zł. Najdroższym elementem było zaprojektowanie specjalnego kreatora online. Pierwsze zamówienie przyszło z Australii. Plakaty wysyłano do klientów z RPA, Izraela, Brazylii czy Kanady. Drugim, głównym rynkiem po Polsce są Stany Zjednoczone. Sprzedaż rośnie z miesiąca na miesiąc. Obecnie firma realizuje ok. 100 zamówień miesięcznie.

Zobacz nowy odcinek programu "Pomysł na biznes".



