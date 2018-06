Pomysł na biznes: Miejskie pszczoły

Produkcja miejskich miodów i innych produktów pszczelich, adopcja pszczół i organizacja szkoleń - to pomysł na biznes Tomasza Petryki, właściciela gospodarstwa pasiecznego "Miodem Słodzone".

Firma prowadzi miejską pasiekę na dachu Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie. - Skład chemiczny miodów miejskich niczym się nie różni od miodów pochodzących z terenów wiejskich - tłumaczy Petryka, który jest przedstawicielem 5. pokolenia pszczelarzy w rodzinie.

Na własną markę postawił w 2014 roku. Doinwestował w rodzinny biznes ok. 15 tys. zł. W ciągu czterech lat działalności, sprzedaż w jego firmie wzrosła o ok. 1000 proc. Dziś z powodzeniem prowadzi pasiekę w centrum Warszawy, przygotowując się do otwarcia kolejnej. 80 proc. zamówień pochodzi od klientów biznesowych i instytucjonalnych. Sprzedaż dla klientów indywidualnych to 20 proc. Miód trafia także za granicę, m.in. do Wielkiej Brytanii, Niemiec czy Holandii.



