26 lutego mija termin złożenia JPK. Urzędy skarbowe odpowiedzą na wszystkie pytania - także w sobotę

Fot. EastNews/STANISLAW KOWALCZUK/Reporter Firmy mają czas do 26 lutego, by przesłać fiskusowi elektroniczny rejestr VAT za styczeń. Mikroprzedsiębiorcy zrobią to po raz pierwszy

Półtora miliona – tyle firm od stycznia podlega nowemu obowiązkowi złożenia JPK. Nieważne, czy wystawiają w miesiącu trzysta faktur czy tylko jedną. W urzędach skarbowych w całej Polsce trwają specjalne dyżury, w czasie których urzędnicy odpowiadają na pytania mikroprzesiębiorców.

26 lutego upływa termin przesłania informacji o zakupach i sprzedaży w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego. Po raz pierwszy zobowiązani do jego założenie są mikroprzedsiębiorcy i prowadzący jednoosobowa działalność gospodarczą.

Sam JPK nie jest w polskim systemie czymś nowym, bo już w 2016 r. obowiązek składania go objął duże przedsiębiorstwa. Od stycznia 2017 r. objęte nim zostały także małe i średnie firmy.

W ostatniej kolejności do generowania informacji podatkowych w formie JPK zobowiązani zostali mikroprzedsiębiorcy, czyli podmioty zatrudniające do 10 osób (i osiągające do 2 mln euro obrotów), które składają deklaracje VAT-7 lub VAT-7K, także prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, którzy są czynnymi płatnikami VAT.

Szacuje się, że obowiązek obejmie po raz pierwszy około półtora miliona podmiotów. Czasu pozostało niewiele. Aby mieć pewność, że informacja o nowym obowiązku dotrze do każdego mikroprzedsiębiorcy, Ministerstwo Finansów ruszyło z kampanią informacyjną, a od 14 do 23 lutego we wszystkich urzędach skarbowych odbywają się specjalne dyżury, w trakcie których urzędnicy będą odpowiadać na pytania zainteresowanych i pomogą założyć profil zaufany.



- Pierwszego dnia pojawiło się wielu chętnych, ale nie było kolejek. Przedsiębiorcy pytali, czy złożenie JPK zwalnia ich z obowiązku składania deklaracji VAT. Okazuje się, że to popularny błąd – wyjaśnia Ewa Markowicz, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze.

JPK nie zwalnia przedsiębiorców z obowiązku składania deklaracji VAT miesięcznie lub kwartalnie, w zależności od tego, co wcześniej zadeklarowali. Nowością jest całkowite zastąpienie papierowych deklaracji formularzami elektronicznymi.

Kto nie może skorzystać z konsultacji w dni robocze, może przyjść na Dni Otwarte, które odbędą się w soboty 17 i 24 lutego. Urzędy będą otwarte dla mikroprzedsiębiorców w godzinach 9.00 - 13.00.

Każdy płatnik VAT musi składać JPK. Tego obowiązku nikt z niego nie zdejmie – urząd skarbowy może tylko, na dobrze umotywowaną prośbę podatnika, odroczyć termin składania raportów.

Podpis elektroniczny, profil zaufany, dane autoryzujące

Podatnicy mogą wybrać jeden z trzech sposobów złożenia pliku JPK.

Można to zrobić tzw. kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jest on jednak płatny, w związku z czym korzystają z niego przede wszystkim biura rachunkowe i duże firmy. Drugim sposobem jest skorzystanie z bezpłatnego profilu zaufanego (eGO), który potwierdza tożsamość przedsiębiorcy w systemach elektronicznej administracji państwowej. Można go założyć online, ale konieczne jest zatwierdzenie dokumentem potwierdzającym tożsamość. Bezpłatny profil można też założyć przez system bankowości elektronicznej, z którego korzysta przedsiębiorca.



Więcej informacji na temat profilu zaufanego znajduje się na poświęconej mu w całości stronie internetowej, która uruchomiło Ministerstwo Finansów.

Wychodząc naprzeciw potrzebom przede wszystkim najmniejszym podatnikom, uruchomiono też trzecią metodę autoryzacji. Od 5 lutego mikrofirmy mają możliwość uwierzytelniania pliku tak zwanymi danymi autoryzującymi. System poprosi o podanie imienia i nazwiska, numeru NIP lub PESEL, daty urodzenia oraz kwoty przychodu lub dochodu za 2016 r.

- To te same dane, które potrzebne są do podpisania rocznego zeznania podatkowego – wyjaśnia Ewa Markowicz.

Z tej metody przedsiębiorcy będą mogli skorzystać tylko w 2018 r. Od 2019 r. akceptowany będzie jedynie profil zaufany lub podpis kwalifikowany.

Ministerstwo przewidziało jeszcze jedno uproszczenie – umożliwiło stworzenie i przesłanie pliku za pomocą bezpłatnej aplikacji e-mikrofirma.

- Podatnicy nie muszą korzystać z usług biur rachunkowych lub płatnych programów księgowych. Przygotowana przez nas aplikacja jest łatwa w obsłudze i dostępna dla wszystkich bez jakichkolwiek opłat – przekonuje wicedyrektor Departamentu Poboru Podatków w MF Zbigniew Wiliński.

Dzięki aplikacji podatnicy automatycznie wygenerują JPK (na bazie ewidencji VAT), wyślą go do Ministerstwa Finansów oraz pobiorą Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Plik trzeba składać co miesiąc

Informacje o prowadzonej ewidencji przedsiębiorcy muszą składać co miesiąc bez wezwania. Dokument musi zostać złożony do 25. dnia miesiąca, chyba że wypada on w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy. Wtedy następuje przesunięcie do pierwszego dnia roboczego. Z taką sytuacją mamy do czynienia w lutym, stąd ostateczny termin wypada 26.

Niedopełnienie obowiązku złożenia JPK może skutkować odpowiedzialnością karną skarbową: w zależności od okoliczności uchybienie zostanie uznane za wykroczenie lub przestępstwo. Od klasyfikacji zależy wysokość kary.

Kara za wykroczenie skarbowe zawiera się w przedziale od 1/10 do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, czyli w 2018 roku są to kwoty:

od 210 zł do 4 200 zł kara wymierzona mandatem;

od 210 zł do 21 000 zł kara wymierzona nakazem sądu;

od 210 zł do 42 000 zł kara wymierzona wyrokiem sądu.

Natomiast w przypadku zakwalifikowania danego czynu do przestępstwa skarbowego wysokość grzywny może wynieść od 10 do 720 stawek dziennych. Minimalna stawka dzienna na 2018 rok wynosi od 70 zł do 28 000 zł. ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe.

- Organy podatkowe działają zgodnie z przepisami i w granicach prawa. Jeśli podatnik nie dopełni obowiązku i nie złoży JPK w terminie, będziemy musieli nałożyć przewidzianą przepisami karę – odpowiada Ewa Markowicz na pytanie, czy spóźnialscy będą mogli wyjątkowo liczyć na jakąś taryfę ulgową.

Dodaje, że nie spodziewa się jednak, by przedsiębiorcy mieli problem z dostosowaniem się do nowych obowiązków, bo każdy zainteresowany mógł rozwiać wątpliwości czy to zapoznając się z materiałami informacyjnymi, czy zasięgnąć wiedzy u źródła – w trakcie konsultacji.

Administracja odpowie na pytania

Informacje w zakresie zakładania Profilu Zaufanego (eGO) będzie można uzyskać na infolinii Krajowej Informacji Skarbowej. Dzwoniąc pod numery telefonów: 801 055 055 (z tel. stacjonarnych) oraz 22 330 03 30 (z tel. komórkowych) i wybierając w systemie zapowiedzi numer 7, nastąpi przekierowanie do konsultantów w Ministerstwie Cyfryzacji, którzy odpowiedzą na pytania związane z zakładaniem i potwierdzaniem bezpłatnego Profilu Zaufanego (eGO), przydatnego również do prawidłowego złożenia Jednolitego Pliku Kontrolnego. Ponadto Infolinia KIS czynna będzie także w soboty 17 i 24 lutego (w godzinach od 9 do 13).