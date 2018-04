Będą obowiązkowe kasy fiskalne online. Rząd przyjął nowe przepisy, wymiana rozłożona w czasie

Fot. PAP/Darek Delmanowicz Tradycyjne kasy fiskalne będą mogły być stosowane jeszcze przez wiele lat.

Będą obowiązkowe kasy fiskalne online, łączące się automatycznie z serwerami Krajowej Administracji Skarbowej - zdecydował rząd. Rada Ministrów przyjęła w czwartek projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach.

Przejście na kasy fiskalne online ma według rządu zwiększyć bezpieczeństwo obrotu gospodarczego oraz przyczynić się do uszczelnienia systemu poboru podatku VAT. Projekt przygotowało Ministerstwo Finansów.

Rząd uspokaja, że proces wymiany tradycyjnych kas na kasy online będzie rozłożony w czasie, ale branże, w których wykryto największe nadużycia, objęte zostaną obowiązkiem stosowania tylko kas online.

Obecnie używane kasy będą mogły być używane do momentu, aż się wyeksploatują, czyli - w praktyce - zapełni się ich pamięć fiskalna.

Powodu do niepokoju nie powinni mieć konsumenci, ponieważ przesyłane z kas dane mają być całkowicie anonimowe. Służyć będą do celów analitycznych i kontrolnych.

System analizy przekazywanych danych z kas online ma być jednym z kluczowych narzędzi do walki z szarą strefą, co według rządu "przyczyni się do wzmocnienia uczciwej konkurencji wśród przedsiębiorców".

Dopuszczono stosowanie kas rejestrujących, które są obecnie używane przez firmy, czyli kas z papierowym zapisem kopii oraz kasy z elektronicznym zapisem kopii.

Po wejściu w życie nowych przepisów podatnicy będą mogli nabywać kasy starego typu tylko przez określony czas. Kasy z papierowym zapisem kopii będzie można kupić tylko do 31 grudnia 2018 r., a kasy z zapisem elektronicznym do 31 grudnia 2022 r.

Kasy starego rodzaju będą funkcjonowały obok kas online, aż do momentu wyeksploatowania się. W zależności od rodzaju działalności gospodarczej, do której jest używana dana kasa rejestrująca, może ona funkcjonować nawet kilka lat.

Rząd chce, by nowe rozwiązania weszły w życie 1 października 2018 r.

