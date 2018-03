Działalność nierejestrowa. Będzie można legalnie dorobić bez zakładania firmy

Konstytucja Biznesu, oprócz filaru ustrojowego, ma też wymiar bardzo praktyczny, który pozwoli zaoszczędzić drobnym przedsiębiorcom - mówiła w programie "Money. To się liczy" minister przedsiębiorczości Jadwiga Emilewicz. Jak wyjaśnia, chodzi o te osoby, które np. od czasu do czasu udzielają korepetycji albo co kilka dni idą na targi sprzedają pietruszkę.

Jeśli nie zarabiają na tym więcej niż połowa minimalnej pensji, będą to mogły robić legalnie bez rejestrowania działalności gospodarczej.

