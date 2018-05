Działalność nierejestrowana. Nie trzeba odprowadzać zaliczek na podatek, rozliczysz się raz w roku

Fot. Krystian Dobuszyński / Reporter Działalność nierejstrowana to element konstytucji biznesu, czyli pakietu ułatwień dla przedsiębiorców - wszedł on w życie z końcem kwietnia.

Dobra wiadomość dla dorabiających sobie w ramach działającej od niedawna działalności nierejestrowanej. Ministerstwo Finansów potwierdza, że do minimum ograniczy papierkową robotę - nam, i kontrahentom, z którymi współpracujemy.

Resort Teresy Czerwińskiej poinformował bowiem czwartkową "Rzeczpospolitą", że prowadzący działalność nierejstrowaną nie musi odprowadzać zaliczek na PIT. "Przychody zalicza do tzw. innych źródeł, wykazuje w zeznaniu rocznym i po obliczeniu dochodu płaci podatek według skali (czyli 18 lub 32 proc.)" - cytuje odpowiedź ministerstwa gazeta.

Biorąc pod uwagę, że działalność nierejestrowana to taka, w której w miesiącu zarabiamy nie więcej niż 1050 zł, podatek na koniec roku będzie niski, a jeśli dorabialiśmy tylko okazjonalnie może nie być go wcale - uratuje nas bowiem kwota wolna od podatku.

Zobacz: Działalność nierejestrowa. Będzie można dorobić bez zakładania działalności gospodarczej

Jak wynika z deklaracji złożonych przez resort finansów, skorzystają też firmy, z którymi współpracuje prowadzący działalność nierejestrowaną. Nie muszą one bowiem pełnić obowiązków płatnika, czyli potrącać zaliczek na PIT, odprowadzać ich do urzędu ani wystawiać PIT-11. Będą mogły zaliczyć ponoszone wydatki do podatkowych kosztów.

Możliwość prowadzenia działalności nierejstrowanej to element konstytucji biznesu, czyli pakietu ułatwień dla przedsiębiorców - wszedł on w życie z końcem kwietnia. Ci, którzy zarabiają na swojej działalności maksymalnie 1050 zł miesięcznie, nie muszą w ogóle jej zgłaszać.

Dopiero po przekroczeniu tego progu trzeba złożyć wniosek do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl