Exit tax bez poprawek. Kompleksowa nowela ustaw podatkowych przyjęta

Bez poprawek Senat przyjął kompleksową nowelizację ustaw podatkowych, w tym exit tax. Za nowelizacją ustawy o PIT, CIT, Ordynacji podatkowej oraz innych ustaw głosowało 52 senatorów, przeciw było 20.

Ustawa implementuje m.in. przepisy dyrektywy w zakresie generalnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania – informuje PAP.

Nowela zawiera również propozycję wprowadzenia opodatkowania dochodów z niezrealizowanych zysków, czyli tzw. exit tax. Firma zamierzająca przenieść się za granicę zapłaciłaby 19 proc. wartości, a osoba fizyczna, rozliczająca się według PIT, 3 proc. (gdy nie ustala się wartości podatkowej składnika majątku) lub 19 proc. aktywów finansowych powyżej 4 mln zł.

Ustawa zakłada ponadto, że od 1 stycznia 2019 r. informacje o tzw. schematach podatkowych, czyli planach i działaniach mających cechy wskazujące na ryzyko optymalizacji podatkowej będą musiały być przekazywane szefowi KAS.

Do przekazywania takich schematów zobowiązani będą np. adwokaci lub dorady podatkowi, jeśli dowiedzą się o ich funkcjonowaniu. Jak mówił podczas prac senackich wiceminister finansów Filip Światała, ma to zniechęcić do stosowania agresywnej optymalizacji podatkowej, ale jest także wykonaniem zobowiązań unijnych.



Wśród rozwiązań zawartych w ustawie znalazła się też m.in. zmiana przepisów dotycząca cen transferowych. Zaproponowano np. automatyczną analizę danych pobieranych dzięki raportowaniu cen transferowych. Ustawa przewiduje też zmniejszenie obowiązków dokumentacyjnych i wydłużenie terminów - np. złożenie informacji o cenach transferowych wydłużono z 3 do 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego – informuje PAP.



Ustawa zakłada preferencyjne opodatkowanie - stawką 5 proc. - dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (Intellectual Property Box - IP BOX, Innovation Box). Ma to sprzyjać rozwojowi innowacyjności.



Ponadto w ustawie znalazły się szczególne rozwiązania, odnoszące się do nabywania przez podmioty gospodarcze pakietów wierzytelności. Dokument wprowadza ulgi dla banków spółdzielczych dokonujących wpłat na System Ochrony Instytucjonalnej. Wprowadza też alternatywny sposób opodatkowania emisji euroobligacji.

Ustawa przewiduje nowe regulacje dotyczące opodatkowania dochodów z walut wirtualnych. Przychody z obrotu walutami wirtualnymi, w myśl dokumentu, kwalifikowane będą odpowiednio do przychodów z kapitałów pieniężnych lub zysków kapitałowych. Poniesiona strata z obrotu walutami wirtualnymi nie będzie mogła być odliczona od innych dochodów podatnika, np. ze sprzedaży akcji, czy też z prowadzonej działalności gospodarczej.



Wprowadza zmiany dotyczące uszczelnienia systemu poboru tzw. podatku u źródła - od należności licencyjnych, dywidend i odsetek. Ustawa proponuje także zmiany dotyczące klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania.

W czasie debaty nad nowelą oraz podczas posiedzenia komisji senator Kazimierz Kleina (PO) protestował przeciwko tak szybkiemu procedowaniu nad ustawą w drugiej izbie - Sejm uchwalił ustawę we wtorek.



Wiceminister Filip Świtała argumentował, że nowela powinna wejść w życie przed 30 listopada, by móc obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku. Tym bardziej, że, jak dodał, jej celem jest m.in. walka z optymalizacją podatkową, więc powinna wejść w życie od nowego roku.



Teraz ustawa trafi do prezydenta.

