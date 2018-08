JPK ważny dla skarbówki. Firmy muszą coraz częściej się spowiadać

Fot. wutzkohphoto, Shutterstock Przedsiębiorcy muszą spowiadać się fiskusowi - i już widać, że przynosi to efekty

W drugim kwartale tego roku fiskus dużo częściej prosił firmy o przekazanie plików JPK, niż miało to miejsce w pierwszym kwartale. To pokazuje, jak cenne dla skarbówki jest to narzędzie.

Od kwietnia do końca czerwca liczba JPK, których zażądała administracja skarbowa, była cztery razy większa niż w okresie styczeń-marzec. Tak wynika z danych Ministerstwa Finansów, na które powołuje się "Dziennik Gazeta Prawna".

"Z danych MF wynika, że fiskus chętnie korzystał z JPK na żądanie, jeszcze zanim stał się on obowiązkowy dla wszystkich firm" - czytamy. Obowiązek przekazywania JPK na żądanie działa w odniesieniu do wszystkich firm od 1 lipca tego roku. Wcześniej spowiadać musiały się tylko duże firmy.

W sumie w pierwszym kwartale tego roku fiskus zażądał od firm 71 plików JPK, a w ciągu kolejnych trzech miesięcy - 267.

Według danych NIK od stycznia do końca czerwca tego roku dzięki danym z JPK przeprowadzonych zostanie 38 kontroli u podmiotów podejrzanych o oszustwa podatkowe. Fiskus prześwietli też 348 kontrahentów podejrzanych firm.

Jak czytamy, rośnie też znacznie JPK_VAT. Tylko w pierwszym kwartale tego roku skarbówka dzięki informacjom z JPK_VAT wstrzymała podejrzane zwroty podatku na ponad 206 mln zł. Skutecznie namierzyła też majątek swoich dłużników i wyegzekwowała ponad 397 mln zł - czytamy w artykule.

