Obowiązek przekazywania JPK. Od tego roku dotyczy wszystkich przedsiębiorców

Obecnie do przekazywania informacji podatkowych w formie jednolitego pliku kontrolnego (JPK) są zobowiązani tylko niektórzy przedsiębiorcy. W tym roku obowiązek ten obejmie także pozostałych. Sprawdź, kiedy wejdą w życie istotne zmiany.

- Jednolity plik kontrolny, to plik o uzgodnionej strukturze logicznej służący do przekazywania przez podatników informacji podatkowych dotyczących prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Innymi słowy – to narzucony przez Ministerstwo Finansów format danych, za pomocą którego podatnicy przekazują księgi podatkowe, dowody księgowe czy też wyciągi bankowe. Ma kilka struktur. Jedną z nich, JPK_VAT, podatnicy przesyłają co miesiąc bez wezwania organów. Natomiast pozostałe struktury wysyłają tylko w przypadku wezwania – wyjaśnia w wywiadzie dla agencji informacyjnej infoWire.pl Michał Rodak, ekspert w zespole doradztwa podatkowego firmy Grant Thornton.Od 26 lutego do przekazywania JPK_VAT zostaną zobligowani mikroprzedsiębiorcy. Z kolei począwszy od 1 lipca zarówno oni, jak i mali oraz średni przedsiębiorcy będą musieli wysyłać na wezwanie pozostałe struktury JPK. Tym samym dobiegnie końca okres obowiązywania przepisów przejściowych.Za nieprzekazanie poprawnego JPK grozi kara finansowa w wysokości od 200 zł do aż 20 mln zł. Przedsiębiorcy, którzy wiedzą, że nie uda im się przesłać JPK w terminie, mogą złożyć wniosek o odroczenie. Organy podatkowe zazwyczaj się na nie zgadzają.