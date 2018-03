Koniec z absurdalnym ZUS-em dla małych firm. Rząd szykuje zmiany

- Jesteśmy po dobrym spotkaniu z minister finansów i minister pracy, dotyczącym tak zwanego małego ZUS-u. Ma on być płacony w zależności od uzyskiwanych dochodów – mówi minister przedsiębiorczości Jadwiga Emilewicz w programie "Money. To się liczy".

W ten sposób mogliby się rozliczyć przedsiębiorcy, jeśli w miesiącu nie zarobili więcej niż 2,5-krotność minimalnego wynagrodzenia. W tej chwili jest to nieco ponad 5 tys. złotych brutto.

