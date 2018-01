Mały ZUS staje się coraz większy. Wyższa płaca minimalna nie wszystkich cieszy

Fot. Jacek Dominski/REPORTER Co miesiąc nowy przedsiębiorca musi oddać prawie 500 zł na składki zdrowotne i społeczne. A do tego dochodzą jeszcze podatki

Tegoroczna podwyżka pensji minimalnej do 2,1 tys. zł to dobra wiadomość dla pracowników, ale zdecydowanie gorsza dla świeżych przedsiębiorców. Dlaczego? Bo zapłacą więcej. Same składki społeczne i zdrowotne będą kosztować prawie 500 zł każdego miesiąca.

Podniesienie płacy minimalnej cieszy pracowników, ale nie spodoba się tym, którzy prowadzą własne firmy. A już szczególnie dotyczy to tych, którzy na rynku stawiają pierwsze kroki. I wcale nie chodzi o fakt, że trzeba więcej płacić pracownikom. Wyższa minimalna pensja oznacza też wyższe składki na ZUS na starcie.

Wysokość składek dla początkujących przedsiębiorców jest bowiem obliczana od 30 proc. najniższego wynagrodzenia. W 2018 roku podstawę wymiaru będzie więc stanowić nie 600 zł, ale już 630 zł. Tym samym, młodzi przedsiębiorcy będą musieli w ciągu roku odprowadzić do ZUS o 114 zł zł więcej.

W sumie osoby zakładające własny biznes w tym roku co miesiąc będą odprowadzać 200 zł i 15 gr za ubezpieczenia społeczne (i dobrowolną składkę chorobową). W zeszłym roku comiesięczny przelew do ZUS mógł być nieco niższy i wynosić 190 zł i 62 gr.

Warto o tym pamiętać. Zwłaszcza, że przedsiębiorcy składki na ZUS za siebie opłacają do 10 dnia następnego miesiąca. Od lutego więc przelewy będą nieco wyższe.

A to przecież nie jest koniec wydatków.

Co miesiąc do odprowadzenia jest jeszcze składka zdrowotna, która najpewniej w tym roku przebije próg 300 zł. Ostateczne bieżące koszty będą znane dopiero gdy Główny Urząd Statystyczny opublikuje dane dotyczące przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale ostatniego roku.

W 2017 roku podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne nie może być niższa niż 3303 zł (czyli 75 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia). Od tego obliczane jest 9 proc. i to właśnie jest składka. W tym roku nie może być niższa niż 297,28 zł. Efekt? Łącznie co miesiąc nowi przedsiębiorcy odprowadzać będą już prawie 500 zł. Jeżeli tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia i pensji minimalnej nie zmieni się, to już w przyszłym roku opłaty wyniosą prawie 520 zł.

Jak wygląda "mały ZUS" po wzrostach pensji minimalnej? Składka Stawka 2018 2017 2016 2019* Emerytalna 19,52% 122,98 117,12 zł 108,34 zł 128,832 Rentowa 8% 50,40 48,00 zł 44,40 zł 52,8 Chorobowa 2,45% 15,44 14,70 zł 13,60 zł 16,17 Wypadkowa 1,80%* 11,34 10,80 zł 9,99 zł 11,88 Fundusz Pracy - - - - SUMA - 200,15 190,62 176,33 209,682 Rocznie -

2401,81 2287,44 2115,96 2516,184

* - szacunki przy założeniu, że w przyszłym roku pensja minimalna wzrośnie znów o 100 zł do poziomu 2200 zł

źródło: obliczenia własne money.pl

"Małe przychody, mały ZUS" - na to rozwiązanie czeka blisko 325 tys. firm w Polsce. Mniej płacić mieliby przedsiębiorcy osiągających miesięczny przychód poniżej 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia. W tym roku to 5 tys. zł. Ministerstwo Rozwoju zamierzało wprowadzić niższe składki od 1 stycznia 2018 roku. Miało. Jest już pewne, że tak się nie stanie. Najwcześniej mniejsze składki zobaczymy w 2019 roku - zapewniała money.pl Jadwiga Emilewicz, twórczyni projektu i wiceminister w resorcie rozwoju.

Dla kogo ma być rozwiązanie? - Dla przysłowiowego małego krawca, kosmetyczki i fryzjerki, których system dziś nie widzi. Może się tak dziać z dwóch powodów. Albo po dwóch latach małego ZUS po prostu wypadli z płacenia lub biznesu, albo nigdy nie byli w tym systemie. Chcemy, by mali przedsiębiorcy prowadzili legalnie działalność. Chcemy, by zbierali niewielką, ale jednak składkę do emerytury - tłumaczyła podczas kongresu Impact Fintech'17 w Katowicach. Więcej o pomyśle i losach projektu można przeczytać w money.pl.

Ulgę dla młodych Mateusz Morawiecki zapisał również w tzw. Konstytucji Biznesu. Tam jednak ogranicza się do sześciu dodatkowych miesięcy bez konieczności opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Wciąż przelew musiałby zawierać składkę zdrowotną. To będzie tzw. ulga na start.