Nie będzie obniżki PIT dla przedsiębiorców. Państwo za dużo by na tym straciło

Ministerstwo Finansów nie prowadzi prac nad projektem, który obniżałby stawkę PIT dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Stawka CIT dla małych firm spadła już do 15 proc., a rząd przymierza się nawet do obniżenia jej do 9 proc. Na obniżki nie mogą jednak raczej liczyć te osoby fizyczne prowadzące działalność, które rozliczają PIT.

Przyznał to wiceminister finansów Paweł Gruza w odpowiedzi na interpelację posła Adama Andruszkiewicza. Jak wyjaśnił, w ministerstwie nie trwają żadne prace nad takim projektem, jeśli już by się rozpoczęły, to wymagałyby "przeprowadzenia szerokich analiz ekonomiczno-finansowych".

Gruza oszacował też, że obniżka PIT-u dla mających własnych biznes kosztowałaby budżet 5 mld zł.

Jak dodał, PIT-owcy mają dużo większe możliwości wyboru formy opodatkowania: na zasadach ogólnych według skali 18 i 32 proc. lub według stawki 19 proc., a także ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub na podstawie karty podatkowej. W przypadku CIT takiej elastyczności nie ma.

Gruza przyznał też, że nie ma jeszcze danych, ilu przedsiębiorców skorzystało z niższej, 15-procentowej stawki CIT. Natomiast pomysł, żeby obniżyć ją jeszcze bardziej - do 9 proc., to jeden z elementów tak zwanej "piątki" Morawieckiego, czyli pięciu obietnic, złożonych w połowie kwietnia podczas konwencji Zjednoczonej Prawicy.

