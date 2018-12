Niższe składki ZUS dla małych firm. Zmiany od nowego roku

- Dzięki niej osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, których roczne przychody nie przekraczają 30-krotności minimalnego wynagrodzenia będą mogły płacić proporcjonalną do przychodów składkę na ubezpieczenie społeczne, poinformowała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

- Od 1 stycznia 2019 r. wchodzi tzw. mały ZUS dla najmniejszych firm. To rozwiązanie, które wiąże wysokość składki na ubezpieczenia społeczne z uzyskiwanym przychodem. Przedsiębiorca, którego roczne przychody nie przekraczają 30-krotności minimalnego wynagrodzenia, będzie płacił proporcjonalną do przychodów składkę na ubezpieczenie społeczne. Dzisiaj jest to ponad 1200 zł - powiedziała minister Emilewicz ISBnews i ISBnews.tv.