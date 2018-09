Odlicz rower od podatku. Jednoślad da korzyść w biznesie

Fot. Michael/Flickr.com/CC 2.0 Rower można odliczyć od podatku. Chyba, że jest wart więcej niż 10 tys. zł

Rower wart do 10 tys. zł przedsiębiorca może jednorazowo odliczyć od podatku. Droższy trzeba amortyzować. Skarbówka wyjaśnia, jak rozliczyć wydatki na firmowe środki transportu.

Kosztem podatkowym może być zakup roweru, który zyskuje na popularności wśród przedsiębiorców. Jak informuje „Rzeczpospolita”, sposób jego rozliczenia zależy od ceny.

Sprawa ma swój początek u przedsiębiorcy, który świadczy usługo IT bezpośrednio w siedzibie klienta. Oznacza to konieczność dojazdów samochodem do dużego miasta. Podatnik napisał, że zamierza kupić rower, by zaoszczędzić czas i koszty używania auta. To nim będzie dojeżdżał do klienta. Na rower i wyposażenie chce wydać ok. 16 tys. zł brutto.

Podatnik wystąpił o interpretację, by potwierdzić, że wydatki na rower może zaliczyć do kosztów, czytamy w „Rz”. Dyrektor Krajowej Izby Skarbowej uznał, że rower może być kosztem, ale zakwestionował stanowisko podatnika w sprawie sposobu jego rozliczenia.

Dyrektor przypomniał, że przedsiębiorca może odliczyć racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z biznesem. Muszą służyć rozwojowi firmy lub utrzymaniu źródła przychodu. To przedsiębiorca ma obowiązek wykazania związku poniesionych kosztów z biznesem.

Od początku 2018 r. obowiązują zasady amortyzacji. Środki trwałe, w tym środki transportu z założeniem, że będą używane dłużej niż rok, można odpisać od podatku w wyższej niż dotąd kwocie. Ustawa o PIT aktualnie umożliwia odpis od podatku środka trwałego o początkowej wartości do 10 tys. zł. Wcześniej limitem było zaledwie 3,5 tys. zł.

Dyrektor KIS uznał, że jeśli rower będzie wykorzystywany w działalności gospodarczej, a jego wartość przekroczy 10 tys. zł, to wnioskodawca powinien ująć go jako środek trwały w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Tym samym, wyżej wymieniony przedsiębiorca, nie może bezpośrednio odliczyć wydatku na zakup roweru od podatku. Do kosztów podatkowych zaliczy jedynie wydatki amortyzacyjne.