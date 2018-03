Ostatni dzwonek na złożenie JPK. W poniedziałek mija ważny termin

Fot. MACIEJ GOCLON Resort finansów chwalił się w lutym, że deklarację JPK_VAT za styczeń złożyło ok. 94,5 proc. osób.

Do końca poniedziałku 26 marca należy złożyć Jednolity Plik Kontrolny. Ten obowiązek dotyczy małych, średnich i dużych firm oraz mikroprzedsiębiorców. Za spóźnienie grozi kara, dlatego warto pamiętać o terminie.

Do północy 26 marca można złożyć Jednolity Plik Kontrolny za luty. Informacje o ewidencji gospodarczej muszą przekazać wszyscy przedsiębiorcy, którzy są czynnymi podatnikami VAT.

Zgodnie z nowymi przepisami przedsiębiorcy muszą składać taki dokument do 25. dnia każdego miesiąca. Chyba że - tak jak w marcu - dzień ten przypada w niedzielę. Wtedy wydłużany jest o najbliższy dzień roboczy.

Obowiązek złożenia dokumentu dotyczy również ok. 1,5 mln mikroprzedsiębiorców oraz prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Resort finansów chwalił się w lutym, że deklarację za styczeń złożyło ok. 94,5 proc. osób.

Wszyscy ci, którzy nie dopełnią obowiązku złożenia JPK, muszą liczyć się z odpowiedzialnością karno-skarbową. Uchybienie może zostać uznane za przestępstwo lub wykroczenie. Zakwalifikowanie czynu jako wykroczenie skarbowe może skutkować nałożeniem kary w wysokości od jednej dziesiątej minimalnego wynagrodzenia w Polsce - do nawet 20-krotności.

W 2018 roku wartość mandatów wynosi od 210 zł do 4200 zł; za karę wymierzoną nakazem sądu można zapłacić od 210 zł do 21 000 zł, a za karę wymierzoną wyrokiem sądu: od 210 zł do 42 tys. zł.

Jeśli urząd skarbowy zakwalifikuje czyn jako przestępstwo skarbowe - grzywna może wynieść od 10 do 720 stawek dziennych, tj. od 70 zł do nawet 28 tys. zł. Ustalenie stawki dziennej zależy od dochodów sprawcy, jego warunków rodzinnych, osobistych, stosunków majątkowych i zarobków.

Natomiast jeśli przedsiębiorca wie, że z jakiś względów spóźni się ze złożeniem Jednolitego Pliku Kontrolnego, powinien o tym jak najszybciej poinformować skarbówkę. Decyzja o możliwości późniejszego złożenia dokumentu należy do naczelnika urzędu.

Ministerstwo finansów przewidziało także instytucję czynnego żalu - pismo w tej sprawie można złożyć do Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Agnieszka Jaroniec, prezes zarządu biura rachunkowego IC Partners Stratego S.A w rozmowie z money.pl stwierdziła jednak, że mikroprzedsiębiorcy będą "traktowani ulgowo", a Krajowa Administracja Skarbowa w pierwszych miesiącach postawi na edukację, a nie ich karanie.