Przedsiębiorcy coraz bardziej na łasce fiskusa. Rząd obiecuje odwilż, ale dokręca śrubę

- Uchwalone zmiany niewątpliwie osłabiają pozycję przedsiębiorców - mówią eksperci.

Przyjazna interpretacja przepisów, partnerska relacja urząd-podatnik, niewładcze formy działania - takimi obietnicami od wielu miesięcy karmi przedsiębiorców Ministerstwo Finansów. Zmiany przepisów podatkowych idą jednak w przeciwnym kierunku.

23 października Sejm w błyskawicznym tempie uchwalił cały pakiet ustaw podatkowych, które w poważny sposób osłabiają pozycję podatników - głównie przedsiębiorców - wobec fiskusa. Urzędnicy skarbówki dostali do rąk kolejne przepisy pozwalające na wydawanie decyzji uznaniowych.

Przy słabym oporze opozycji, w komisjach sejmowych i podczas ekspresowych nocnych głosowań przyjęto zmiany w ustawach podatkowych dotyczących podatków PIT i CIT, nowej Ordynacji podatkowej, a także "daniny solidarnościowej".

Wśród przyjętych regulacji najgroźniejsze są te, które jednoznacznie osłabiają pozycję podatnika wobec fiskusa i zmniejszają poczucie pewności prawa. Chodzi głównie o zwiększenie represyjności klauzuli o unikaniu opodatkowania i o osłabienie mocy ochronnej interpretacji podatkowej.

- Uchwalone zmiany niewątpliwie osłabiają pozycję przedsiębiorców w stosunku do organów skarbowych - stwierdza w komentarzu dla money.pl Łukasz Czucharski, ekspert podatkowy Pracodawców RP.

Jak wskazuje, wprowadzane zmiany dotyczące klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania czy umożliwienie szefowi KAS uchylania istniejących interpretacji indywidualnych "zmniejszą i tak już niskie poczucie pewności prawa".

- Systematyczne osłabianie instytucji interpretacji indywidualnych prawa podatkowego przez ustawodawcę działa również demoralizująco na aparat skarbowy, gdyż już teraz powszechne jest wydawanie podatnikom niekorzystnych decyzji, pomimo uzyskania przez nich gwarancji w postaci interpretacji - podkreśla ekspert.

W ocenie Pracodawców RP działania Ministerstwa Finansów nie są spójne z zapowiadaną strategią polityki 3P, czyli regulowania prawa podatkowego w sposób przejrzysty, prosty i przyjazny. - Negatywnie należy ocenić również sposób procedowania, bowiem przepisy uchwalane są w pośpiechu, z ograniczonym czasem na konsultacje, byle tylko weszły w życie z nowym rokiem - mówi Czucharski.

- Jeśli chodzi o działania legislacyjne rządu, faktycznie można mówić o zaostrzeniu polityki fiskalnej - wtóruje mu Dariusz Gałązka, szef doradztwa podatkowego w firmie Grant Thornton. - Tu nastroje podatników na pewno w ostatnim czasie uległy pogorszeniu, ponieważ wprowadzonych zostało wiele zmian przepisów prawa podatkowego oraz nałożone zostały kolejne obowiązki informacyjne - wyjaśnia.

W opinii Związku Przedsiębiorców i Pracodawców zmiany w ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych, od osób prawnych oraz w Ordynacji podatkowej mają zmierzać do uszczelnienia systemu i zwiększenia dochodów budżetu, ale "w praktyce mogą być dla podatników niebezpieczne".

Przepisy dotyczące klauzuli o unikaniu opodatkowania zostały bardzo zaostrzone. Teraz będzie mogła być stosowana także wtedy, gdy roczna suma korzyści podatkowych będzie niższa niż 100 tys. zł, a zestaw przesłanek do jej uruchomienia został rozszerzony. Co więcej, sankcja od uzyskanej korzyści podatkowej została podwyższona z 30 do 40 proc.

Wprowadzono tzw. exit tax, zgodnie z którym opodatkowane miałyby zostać dochody z hipotetycznych, niezrealizowanych zysków przy przeprowadzce za granicę. Podatek o stawce 19-proc. będzie nakładany także na osoby fizyczne.

"Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec wprowadzania nowych rozwiązań podatkowych, tak głęboko ingerujących w interesy podatników, w tak krótkim czasie, bez uwzględnienia uwag złożonych w toku konsultacji społecznych, a także bez dogłębnej analizy i dyskusji nad orzecznictwem TSUE odnoszącym się do koncepcji exit tax oraz jego wpływem na ostateczny kształt polskiej regulacji" - pisze ZPP.

Czytaj też: Fiskus gra z podatnikami nieczysto. Utajnia dokumenty, blokując możliwość obrony

Organizacje przedsiębiorców i eksperci podatkowi zwracają także uwagę na coraz bardziej restrykcyjną praktykę fiskusa.

- Przepisy prawa podatkowego częściej niż do tej pory rozstrzygane są na korzyść skarbu państwa albo podatnik częściej otrzymuje odmowę uzyskania interpretacji - wskazuje Dariusz Gałązka. - Coraz częściej zdarza się też, że kwestionowane są rozliczenia podatkowe w przypadku, gdy nie do końca ma to oparcie w twardych przepisach prawa podatkowego - dodaje.

- Przedsiębiorcy sygnalizują, że administracja skarbowa nadużywa przepisów pozwalających na przedłużanie terminu zwrotu podatku VAT mówi z kolei Łukasz Czucharski. - Zdarza się również, że samo wystąpienie o zwrot podatku sprowadza na podatnika kontrolę - zwraca uwagę.

