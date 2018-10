Przez kurs euro mniej przedsiębiorców w przyszłym roku skorzysta z uproszczeń podatkowych

Fot. Bartosz Wawryszuk Kurs z 1 października ma duże znaczenie dla części przedsiębiorców

W przyszłym roku mniej przedsiębiorców będzie mogło prowadzić uproszczoną księgę i płacić zryczałtowany podatek. Z powodu spadku kursu euro obniżyły się wynikające z przepisów limity – informuje "Rzeczpospolita".

Zgodnie z ustawą o rachunkowości pełną księgę muszą prowadzić firmy, których przychody wyniosły przynajmniej 2 mln euro (oblicza się po średnim kursie euro ogłoszonym przez NBP na pierwszy dzień października roku poprzedzającego rok obrotowy) – wyjaśnia "Rz".

W tym roku w tym dniu wynosił on 4,2795 zł, co oznacza, że w 2019 r. księgi rachunkowe będą musieli prowadzić wszyscy przedsiębiorcy, których przychody z 2018 r. wyniosły co najmniej 8 559 000 zł. Pozostali mogą prowadzić księgę przychodów i rozchodów.

Spadł też limit dla przedsiębiorców, którzy chcą płacić zryczałtowany podatek – jest on przewidziany tylko dla przedsiębiorców, których przychody nie przekraczają równowartości 250 tys. euro. W przyszłym roku do ryczałtu będą mieć prawo przedsiębiorcy, których przychody w 2018 r. nie przekroczą 1 069 875 zł. Poprzednio limit był wyższy, wynosił 1 078 425 zł.

Limit dotyczy również firm, które chcą skorzystać z udogodnień dla tzw. małych podatników. Maja prawo do niższej stawki CIT – dziś wynosi 15 proc., za rok ma spaść do 9 proc. Mali podatnicy mogą się rozliczać z urzędem skarbowym co kwartał, jak też korzystać z jednorazowej amortyzacji.

Limit przychodów dla małych podatników to 1,2 mln euro. Z przywilejów skorzystają firmy, których przychody w 2018 r. nie przekroczą 5 135 000 zł. Rok wcześniej kwota ta była o 41 tys. zł wyższa.

