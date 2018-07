Split payment w praktyce. Ministerstwo Finansów będzie szkolić przedsiębiorców

Fot. Stanislaw Kowalczuk/East News Webinarium organizuje Ministerstwo Finansów

W środę 25 lipca odbędzie się webinarium o stosowaniu mechanizmu podzielonej płatności. Specjaliści wyjaśnią kwestie praktyczne związane ze split payment. Spotkanie poprowadzi Sebastian Ogórek, zastępca redaktora naczelnego portalu Money.pl

Webinarium organizuje Ministerstwo Finansów. Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy mogą używać mechanizmu podzielonej płatności (MPP) do płatności za towary lub usługi. Zainteresuje również osoby, które chcą poznać działanie mechanizmu.

Eksperci skupią się na wyjaśnieniu praktycznych kwestii związanych z MPP. Odpowiedzą m. in. na pytania: co to jest MPP, na czym polega i kogo dotyczy. Wyjaśnią też zasady i skutki stosowania mechanizmu. Również dla tych, którzy za jego pomocą otrzymują zapłatę za dostarczone towary i usługi.

Oprócz ekspertów MF, w webinarium wezmą udział przedstawiciele partnerów kampanii "Bezpieczna transakcja", tj.: Związku Banków Polskich, Krajowej Izby Gospodarczej, ZIPSEE Cyfrowa Polska, BCC i Konfederacji Lewiatan. Moderatorem webinarium będzie zastępca redaktora naczelnego portalu Money.pl Sebastian Ogórek.

Webinarium będzie miało charakter otwarty. Można je śledzić na żywo od 9:30 w środę na portalu money.pl oraz na stronie Ministerstwa Finansów.



