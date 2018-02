Rząd zapowiada nowe ulgi podatkowe. 4 proc. CIT dla firm niebojących się ryzyka

Fot. EAST NEWS Minister Emilewicz przekonuje, że jesteśmy bardzo innowacyjnym narodem

W najbliższych miesiącach rząd ma zaprezentować "innovation box". Za tą tajemniczą nazwą kryje się system zachęt podatkowych dla innowacyjnych firm. Będzie on dostępny już w 2018 r. A co z "małym ZUS-em"? Minister Jadwiga Emilewicz podaje realną datę.



- Jeśli przedsiębiorca opatentuje albo wypracuje nową technologię, nowe urządzenie, usługę nieznaną w momencie, kiedy zacznie ją sprzedawać i uzyskuje z niej dochody - będzie mógł być opodatkowany kwotą nie większą niż 4 proc. CIT- powiedziała w wywiadzie dla PAP minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

Pani minister przekonywała w rozmowie, że Polacy zawsze byli bardzo innowacyjnym narodem. Świadczyć ma o tym przykład Łukasiewicza, który zastanawiał się nie tylko nad tym, co to jest nafta, ale jak ją twórczo wykorzystać.

Jak przypomniała Emilewicz to świetny przykład polskiego naukowca, który, zostawił po sobie bardzo duży majątek. Tym właśnie przykładem jej resort chce inspirować kolejne pokolenia naszych rodaków niebojących się biznesowego ryzyka.

Pomóc w tym mają prostsze, lepsze prawo i przejrzystszy, bardziej sprawiedliwy system podatkowy dla wszystkich. Jednak dla inwestujących w badania i rozwój ma być coś jeszcze. Wypracowany wspólnie z Ministerstwem Finansów pakiet znany na świecie pod nazwą innovation box.

- To zachęta podatkowa, która pozwoli płacić znacząco niższy CIT tym, którzy uzyskują przychody z tytułu komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych – mówi dla PAP Emilewicz. Co to znaczy?

W szczegółach oznacza to wprost 4 proc. CIT dla przedsiębiorcy, który opatentuje, albo wypracuje nową technologię, nowe urządzenie, usługę nieznaną w momencie, kiedy zacznie ją sprzedawać i uzyskuje z niej dochody.

W ocenie pani minister pozwoli to zwiększyć polskie inwestycje w badania i rozwój. Za sprawą tych rozwiązań polscy przedsiębiorcy mają zdecydowanie częściej niż do tej pory odważniej produkować i komercjalizować wyniki swoich innowacyjnych poszukiwań.

Jak dodała minister Emilewicz, ponieważ będzie to korzystna zmiana podatkowa, to będzie można z niej skorzystać już w tym roku. Pytana o tzw. mały ZUS, odpowiedziała z kolei, że realne jest, by te nowe zasady weszły w życie już od 1 stycznia 2019 r.

Przypomnijmy, że jeszcze w połowie stycznia pani minister odpowiadając na pytanie: czy ZUS dla przedsiębiorców w Polsce nie jest za wysoki? Przekonywała, że w każdym kraju każdy przedsiębiorca odpowie, że podatków powinno nie być wcale albo powinny one być niższe.

- Ja nie jestem zwolennikiem niepłacenia podatków. W demokratycznym państwie prawa powinniśmy płacić – mówiła wtedy minister przedsiębiorczości Jadwiga Emilewicz.