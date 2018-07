Zatory płatnicze dotyczą ponad połowy firm. Przedsiębiorcy z konkretnymi propozycjami dla rządu

Fot. Andrzej Iwańczuk/REPORTER Problemy z terminowym ściąganiem należności zmorą polskich firm. Ma pomóc Zielona Księga

Ponad połowa polskich firm boryka się z zatorami płatniczymi od kontrahentów. Problem dotyka każdej branży, a opóźnienia są coraz dłuższe. Duzi gracze kredytują się kosztem małych. Przedsiębiorcy szukają rozwiązania.

Ministerstwo przedsiębiorczości przygotowuje projekt Zielonej Księgi. Ma pomóc firmom w terminowym otrzymywaniu należnych pieniędzy od kontrahentów. Resort inspiruje się przepisami obowiązującymi w Wielkiej Brytanii i Holandii. Duzi gracze mieliby spowiadać się, w jakim terminie opłacają faktury, w formie sprawozdań. Powstałby specjalny rejestr. Z drugiej strony duże przedsiębiorstwa przy transakcjach asymetrycznych, czyli z małymi i średnimi firmami, miałyby maksymalnie 60 dni na opłacenie faktur.

W rozmowie z money.pl prezes związku Cyfrowa Polska Michał Kanownik podkreśla, że zmiany są konieczne. Jednak problem jest na tyle złożony, że nie da się go rozwiązać jedną czy dwiema regulacjami.

- Każda branża boryka się teraz z zatorami płatniczymi. Finalnemu sprzedawcy opłacenie faktury zajmuje nawet 90 dni i więcej. Gdyby zatory wynikały tylko z problemów finansowych, byłoby to zrozumiałe. Taki jest biznes. Niestety dochodzi do kredytowania się większych przedsiębiorstw kosztem średnich i małych – mówi Kanownik.

- Ci ostatni nie mają wpływu na sytuację. Z jednej strony nie mają narzędzi, by wpłynąć na duże firmy, z drugiej - godzą się na opóźnione płatności, bo dzięki tym pieniądzom mogą utrzymać się na rynku. Boją się też rozwiązania kontraktów. Duży gracz zawsze ma wybór, może zmienić dostawcę. Regulacje są niezbędne. Boję się jednak, że usztywnienie płatności do mniejszej liczby dni nie da małym firmom niezbędnych narzędzi do refundacji należnych zobowiązań. Duży i tak będzie dyktował warunki. Jest to dysproporcja siłowa. Dlatego małe firmy zagryzają zęby i wolą poczekać – mówi Kanownik.

Rząd musi postawić na automatyzm

Rozwiązaniem problemu może być zautomatyzowanie działań wobec dużych firm. Zdaniem prezesa Związku Cyfrowa Polska Michała Kanownika szansą jest automatyczne blokowanie możliwości odliczenia VAT-u firmom, które opóźniają płatności faktur. Najlepszym rozwiązaniem byłoby jednak nagradzanie dobrych praktyk.

- Musi pojawić się automatyzm. Skoro funkcjonuje JPK, to nie powinno być problemu, by zaszyć tam informacje o płatnościach za faktury, aby ewentualne działania wobec spóźnionych płatności nie wymagały inicjatywy słabszej strony kontraktu, czyli małych i średnich przedsiębiorstw, a były wywoływane automatycznie. Nie można jednak tego przeregulować. Firmy muszą utrzymać swobodę w kształtowaniu relacji z kontrahentami w zakresie płatności. Kwestie wymiany handlowej muszą być wypośrodkowane - mówi Kanownik.

I tak, w kontrze do negatywnych konsekwencji, zamiast karać złych płatników, warto nagradzać dobrych. Firmy opłacające faktury w terminie, a nawet przed jego końcem, mogłyby podlegać preferencyjnemu traktowaniu. Dobrym pomysłem byłby szybszy zwrot VAT-u oraz preferencyjne warunki przy przystępowaniu do przetargów przy zamówieniach publicznych. Jednak najlepszy przykład powinien iść z góry. Jeśli rząd chce wprowadzić rozwiązania pozytywnie wpływające na terminowe płatności, powinien zacząć od siebie. Można to zrobić narzucając 60-dniowy, a może nawet 45- czy 30-dniowy termin płatności na spółki skarbu państwa. To pozwoliłoby pokonać pierwszą tamę, przekonuje Kanownik.

Przedstawiciel branży elektronicznej podkreśla, że warto otoczyć małych i średnich przedsiębiorców dodatkowym wsparciem. Skoro trudno im będzie wpłynąć na dużych graczy i terminowe egzekwowanie należności, to rząd może dać im inne narzędzia.

- Kolejnym rozwiązaniem wspierającym mniejszych graczy mogłoby być stworzenie nowego systemu zewnętrznego finansowania. Możliwa byłaby ochrona małych i średnich firm poprzez tańsze finansowanie pomostowe. Do tego jednak potrzeba zaangażowania Ministerstwa Finansów, które ma szersze możliwości w tym zakresie – dodaje Kanownik.

Średni czas oczekiwania na opłacenie faktury w pierwszym kwartale tego roku wzrósł do blisko 4 miesięcy. Mali i średni przedsiębiorcy, dostarczający towary czy usługi większym kontrahentom, muszą w tym czasie opłacić pracowników czy mieć pieniądze na nowe inwestycje. A przez opóźnione płatności nie mogą normalnie funkcjonować.

Najgorzej jest w branży budowlanej i produkcyjnej. Problem dotyczy jednak każdego sektora i blokuje rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Te z kolei w strachu przed utratą kontraktu z dużą firmą godzą się na niekorzystne dla siebie warunki.

Zobacz też: "Money. To się liczy". Gościem: Wioletta Kleczka - Dyrektor Działu Środków Powierzonych Alior Banku

Czytaj także: KRD: Opóźnienia w płatnościach odpowiadają za 7,3% kosztów firm

Zielona Księga

Pomóc małym i średnim firmom w ściąganiu należności chce ministerstwo przedsiębiorczości. Do połowy września ma powstać projekt tzw. Zielonej Księgi. Resort silnie inspiruje się zachodnimi krajami, dokładniej przepisami obowiązującymi w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Projekt został wstępnie skonsultowany z przedsiębiorcami – zarówno dużymi, jak i mniejszymi. Jak zapewniają przedstawiciele ministerstwa, propozycje nie budzą wielkich zastrzeżeń. Jeszcze późnym latem gotowy projekt ma trafić do konsultacji społecznych.

W rozmowie z money.pl Marek Niedużak, dyrektor Departamentu Oceny Ryzyka Regulacyjnego przy ministerstwie przedsiębiorczości podkreśla, że nowe regulacje nie będą maczugą na duże firmy, a bardziej miękkim narzędziem zachęcającym do szybszego opłacania faktur.

- Projekt jest jeszcze konstruowany. Mamy jednak solidny materiał po konsultacjach z przedsiębiorcami. Jednym z pomysłów jest sprawozdawczość dużych firm z praktyk płatniczych. Miałyby informować, w jakim terminie opłacają konkretne faktury. Ponadto przy zawieraniu asymetrycznych transakcji, czyli z małymi i średnimi firmami, maksymalny okres na opłacenie faktur wyniósłby 60 dni – mówi Niedużak.

Zdaniem przedstawiciela resortu przedsiębiorczości ważne jest, by u dużych przedsiębiorców wyrobić tzw. moralność płatniczą. Niedużak liczy też na to, że nowa ustawa wywoła efekt PR-owy. Firmom z opóźnieniami w płatnościach byłoby wstyd na tle tych, które ze zobowiązań wywiązują się na czas.

Duże problemy z wydłużonym czasem opłacania należności w takich branżach, jak budownictwo czy rolnictwo – zdaniem Marka Niedużaka – wynikają ze specyfiki tych branż. W projekcie Zielonej Księgi pojawią się skonkretyzowane propozycje dla tych sektorów. Jednak właśnie przez skomplikowaną specyfikę tych sektorów do tematu trzeba podejść szerzej. Dlatego resort chce patrzeć na sprawę ponadsektorowo i szczególnie uwzględnić przy tym małe i średnie przedsiębiorstwa. Ustawa dotycząca Zielonej Księgi do Sejmu trafi najwcześniej jesienią.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl