Deklaracje VAT na razie zostają. Najpierw ustawa o VAT i Ordynacja podatkowa

Obowiązek składania deklaracji VAT zostanie zdjęty z przedsiębiorców najwcześniej w lipcu przyszłego roku. Ministerstwo Finansów chce najpierw wprowadzić zmienioną ustawę o VAT i nową Ordynację podatkową.

Przedsiębiorcy, którzy są podatnikami VAT, muszą obecnie nie tylko udostępniać pliki JPK_VAT, ale także składać - zazwyczaj co miesiąc - deklaracje VAT. Niedługo obie formy komunikacji z fiskusem mają odejść do lamusa, a zastąpi je całkiem nowy plik JPK_VDEK.

Wiadomo, że zmiany wejdą w życie dopiero w lipcu 2019 roku, a może jeszcze później. Ministerstwo Finansów w tym tygodniu poinformowało , że nowa struktura JPK_VDEK zostanie opublikowana dopiero po zakończeniu prac nad nowelizacjami ustawy o VAT i Ordynacji podatkowej.

"Decyzja podjęta przez MF jest z pewnością słuszna" - ocenia Natalia Pielka na blogu firmy Crido Taxand. "Przesunięcie terminu wejścia w życie JPK_VDEK z początku nowego roku na lipiec, pozwoli przedsiębiorcom, jak i firmom dostarczającym rozwiązania finansowo-księgowe, właściwie przygotować się do zmian struktury JPK" - wskazuje.

Resort Teresy Czerwińskiej chce, by nowy format zastąpił najpopularniejsze deklaracje VAT-7, kwartalne VAT-7K, czy VAT-27 składane w przypadku odwróconego podatku. Z użycia wyjdą też obecne wnioski o przyspieszenie terminu zwrotu podatku - VAT-ZT i VAT-ZZ i informacje o korekcie VAT-ZD.

Ministerstwo rozważa też zastąpienie plikiem JPK_VDEK deklaracji VAT-12, czyli skróconej deklaracji dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych, opodatkowanych w formie ryczałtu.

Ekspertka Crido Taxand zwraca uwagę, że gdyby zmiany miały wejść już od 1 stycznia przyszłego roku, przedsiębiorcy i dostawcy IT musieliby wprowadzić zmiany w mniej niż dwa miesiące, co mogłoby być niewykonalne. Co więcej, mogłoby narazić firmy na konsekwencje karno-skarbowe.

"Należy mieć nadzieję, że Ministerstwo Finansów dobrze wykorzysta dodatkowy czas, jaki dało przedsiębiorcom i sobie, by przygotować strukturę JPK_VDEK i zgodnie z zapowiedziami opublikuje ją na tyle szybko, by wszyscy mogli przygotować się do zmian na czas" - pisze Natalia Pielka.

