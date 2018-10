Są państwa, które intencjolanie kreują luki podatkowe. Gorzkie słowa wiceprezesa KGHM

Fot. EAST NEWS - Polscy menedżerowie nieraz ulegają presji i korzystają z międzynarodowych luk - uważa były wiceminister

- W światowym systemie podatkowym są ewidentne luki intencjonalnie wykreowane - uważa Paweł Gruza. Wiceprezes KGHM i były wiceminister finansów jest zdania, że wielu polskich menedżerów daje się skusić na omijanie podatków przez takie luki.

- Na świecie jest szereg państw, które stosują regulacje podatkowe umożliwiające agresywną optymalizację podatkową - powiedział PAP obecny wiceszef KGHM, który jeszcze niedawno był w Ministerstwie Finansów odpowiedzialny za politykę podatkową.

W Polsce - jak ocenił - są tacy, którzy decydują się na międzynarodowe omijanie fiskusa. - Wielu menedżerów zarządzających firmami w Polsce ulega presji, poddaje się w przypadku telefonu z zagranicznej centrali z sugestią transferu pieniędzy za granicę np. w formie sponsoringu. Tak wypływają z Polski w sytuacjach, kiedy nie jest to biznesowo uzasadnione - dodał.

- Jesteśmy elementem zglobalizowanego rynku, a nasze konstrukcje podatkowe są determinowane zobowiązaniami międzynarodowymi. Niestety cechą charakterystyczną obecnego światowego systemu podatkowego jest to, że jest on narażony na tego typu nadużycia. Co prawda organizacje międzynarodowe pracują nad ograniczeniem unikania opodatkowania, ale te prace, których Polska jest oczywiście częścią, niestety idą dość powoli - mówi również w rozmowie Paweł Gruza.

Zaznaczył, że choć i KGHM ma swoją centralę i spółki zależne, to jest "za granicą inwestorem odpowiedzialnym".

