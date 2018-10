Ulgi podatkowe dla producentów gier wideo. Minister oceni, czy firma zasługuje na wsparcie

Fot. Andrzej Hulimka/REPORTER Resort kultury będzie oceniał, czy dana gra spełnia warunki "kulturowości"

Wprowadzenie uznaniowych ulg podatkowych dla producentów gier wideo zakłada projekt resortu Piotra Glińskiego. Na preferencyjne traktowanie będą mogli liczyć twórcy gier o potwierdzonym przez ministerstwo charakterze kulturowym.

Przygotowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego projekt ustawy o finansowym wspieraniu produkcji kulturowych gier wideo został właśnie skierowany do konsultacji publicznych. Resort czeka na opinie firm działających w branży gier komputerowych.

Zgodnie z propozycjami MKiDN uprawnienie do ulgi podatkowej będą mogły uzyskać gry wideo, których budżet wynosi co najmniej 100 tys. złotych. Przedsiębiorcy podejmujący się produkcji kulturowych gier wideo będą mieli możliwość odliczenia 100 proc. kosztów kwalifikowanych od podstawy opodatkowania PIT lub CIT.

Grę będzie mógł zgłosić do ulgi wyłącznie jeden producent, dlatego podwykonawca poszczególnych części gry nie będzie w rozumieniu ustawy jej producentem. Autorzy przepisów dają jednak możliwość złożenia wspólnego wniosku przez kilka podmiotów, które wspólnie tworzą grę.

Kluczową częścią projektu ustawy jest definicja "kulturowej gry". Zgodnie z brzmieniem Art. 2 jest to "gra wideo, która wykorzystuje polski lub europejski dorobek kulturowy oraz posiada kulturotwórczy lub innowacyjny charakter".

Aby dana gra mogła zostać uznana za "kulturową", musi też pozytywnie przejść ustawowy test kwalifikacyjny i uzyskać certyfikat od ministerstwa. Gra musi też być przeznaczona do komercyjnej dystrybucji.

Proces ubiegania się o ulgę będzie zaczynał się od złożenia przez przedsiębiorcę wniosku o przyznanie wsparcia finansowego, zanim przystąpi do prac nad grą. Do wniosku trzeba będzie załączyć wypełniony test kwalifikacyjny.

Kluczowym elementem postępowania na tym etapie będzie wypełniany przez przedsiębiorcę test kwalifikacyjny. Od ministerialnej oceny tego testu będzie zależało powodzenia wniosku o ulgę podatkową:

Jeśli dana gra uzyska teście kwalifikacyjnym co najmniej połowę wszystkich możliwych do uzyskania punktów, w tym przynajmniej połowę punktów związanych z wykorzystaniem polskiego lub europejskiego dorobku kulturowego, a także kulturotwórczym lub innowacyjnym charakterem, przedsiębiorca otrzyma certyfikat tymczasowy potwierdzający uprawnienie do skorzystania z ulgi podatkowej. Minister powiadomi wówczas odpowiedni urząd skarbowy.

Aby firma uzyskała certyfikat ostateczny, musi przedstawić ministrowi raport końcowy z produkcji kulturowej gry wideo, który ma potwierdzać zgodność realizacji kulturowej gry wideo z wnioskiem o

przyznanie wsparcia finansowego. Jeśli resort uzna, że wszystko się zgadza, w ciągu 28 dni wyda certyfikat ostateczny, potwierdzający praco do ulgi.

Projekt ustawy przewiduje także możliwość przeprowadzania kontroli przedsiębiorcy w zakresie dotyczącym spełniania warunków przyznania wsparcia finansowego. Kontrolę będą przeprowadzać pracownicy ministerstwa na podstawie pisemnego upoważnienia udzielonego przez ministra.

Czytaj też: Sapkowski może żądać dwa razy więcej. Sprawdziliśmy, ile "Wiedźmin" jest faktycznie wart

Sektor gier wideo staje się w ostatnich latach jednym z kluczowych i najszybciej rozwijających się sektorów kultury i kreatywnych na świecie – zauważa Ministerstwo Kultury. Budżety produkcyjne i promocyjne największych i odnoszących globalne sukcesy gier wideo już teraz porównywalne są z budżetami najdroższych produkcji filmowych. Wartość światowego rynku gier wideo w roku 2017 szacowano na blisko 110 mld USD. Wedle prognoz w roku 2030 zbliży się ona do 130 mld USD.

Z kolei wartość polskiego rynku gier wideo w roku 2016 wyniosła 1,85 mld zł, zaś prognoza na rok 2019 to 2,23 mld. Szacuje się, że w Polsce działa ok. 330 tworzących gry firm (w tym 18 notowanych na giełdzie), które w sumie zatrudniają przeszło 4000 osób. Liczba pracowników tego sektora stale rośnie.

Polska branża gier wideo rozwija się więc obecnie bardzo dynamicznie, generując znaczące wpływy do budżetu państwa oraz tworząc liczne miejsca pracy. W roku 2017 rodzimy rynek gier wideo pod względem wartości zajmował 23. miejsce na świecie i 7. miejsce w Europie, generując 0,10 polskiego PKB, podczas gdy w przodujących pod tym względem krajach, takich jak np. Japonia, Korea Południowa, Chiny czy Ukraina, wartość ta była nawet 2-3 razy większa.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl