Sukces polskiej firmy kosmicznej. Podpisała największy kontrakt w historii

To największy kontrakt polskiej spółki sektora kosmicznego. Creotech Instruments podpisała z Europejską Agencją Kosmiczną umowę na budowę zaawansowanego centrum bazodanowego. Wartość kontraktu to 60 mln zł.

- Wzrost dostępności i powszechność darmowych danych satelitarnych, w połączeniu z postępującą miniaturyzacją kosmicznej elektroniki i pogłębianiem się trendu New Space zwiastuje trzecią satelitarną rewolucję – mówi dr Grzegorz Brona, Prezes Creotech Instruments.

- Ta zaś związana będzie z dostarczanymi nam przez satelity danymi, których pozyskujemy coraz więcej. Dawniej korzystały z nich państwa. Dziś uczą się tego przedsiębiorcy, którym nie brakuje pomysłów na ich komercyjne wykorzystanie - dodaje.

Co dokładnie ma zrobić polska spółka? Ma zbudować centrum, które będzie udostępniać m.in. dane pozyskiwane przez satelity konstelacji Sentinel oraz inne dane pozyskiwane w ramach programu Copernicus. Będzie to jedno z czterech konkurencyjnych centrów powstających w ramach projektu Copernicus Data and Information Access Service.

Każde z nich ma nie tylko przechowywać wszystkie bieżące i historyczne dane z programu Copernicus, ale ma również oferować użytkownikom dostęp do mocy obliczeniowych w strukturze chmury.

Dostęp do danych ma być otwarty i bezpłatny. Celem jest stymulowanie rozwoju usług bazujących na wykorzystaniu danych satelitarnych.

