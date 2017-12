Duże zmiany w crowdfundingu. Skorzystają firmy

Fot. lipik, Shutterstock Crowdfunding to coraz popularniejszy sposób pozyskiwania inwestorów.

Aż 10-krotnie wzrośnie limit pieniędzy, jakie firmy mogą uzyskać z internetowych zbiórek – dowiedziała się Rzeczpospolita.

Dziennik informuje, że już na początku drugiego kwartału przyszłego roku mogą wejść w życie przepisy, które zniosą dotychczasowy limit 100 tys. euro (ok 429 tys. zł), jakie spółki mogły otrzymać w ramach tzw. equity crowdfundingu, czyli sprzedaży udziałów np. internautom.

To coraz popularniejszy sposób pozyskiwania inwestorów i jeden z napędów rynku startupów w Wielkiej Brytanii. W Polsce jednak on wciąż raczkuje – czytamy w Rzeczpospolitej.

Ministerstwo Finansów chce to zmienić. Impuls dla startupów MF szykuje przepisy, które zwiększą dotychczasowy limit, i to aż dziesięciokrotnie – do 1 mln euro (4,2 mln zł). To oznacza, że spółki będą mogły do takiej kwoty sprzedawać swoje udziały bez obowiązku wszczynania czasochłonnych i skomplikowanych procedur w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Zmiany to efekt regulacji unijnych, które kraje członkowskie muszą wdrożyć do lutego 2019 r.