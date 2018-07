ZUS da nawet pół miliona zł. Ostatni miesiąc na zgłoszenia. Kto dostanie?

Fot. Jacek Dominski/REPORTER Nawet pół miliona złotych dla firmy, która postawi na poprawę warunków pracy. Wciąż można się zgłaszać

Nawet pół miliona złotych dla firmy, która postawi na poprawę warunków pracy. Na zgłoszenia ZUS czeka do 23 sierpnia. Kto może liczyć na dofinansowanie?

Jak zapewnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych, pieniądze trafią do przedsiębiorstw, które wystartują w konkursie oraz podniosą poziom bezpieczeństwa i higieny pracy. W grę wchodzi również zmniejszenie zagrożenia wypadkami przy pracy oraz zmniejszenia zagrożeń związanych z chorobami zawodowymi.

Zaakceptowane przez ZUS firmy dostaną pieniądze na realizację założeń w przyszłym roku. W sumie w skali kraju ma to być 50 mln zł.

Zobacz też: Mały ZUS od 1 stycznia 2019. "Tylko dla małych"

Poziom dofinansowania zależy od wielkości przedsiębiorstwa. Firmy zatrudniające do 9 pracowników, mogą liczyć nawet na 90 proc. dofinansowania kosztów projektu. Zatrudniający od 10 do 49 osób, dostaną do 80 proc. dotacji. Przedsiębiorstwa, w których pracuje do 249 osób, otrzymają 60 proc. dofinansowania. Zatrudniający powyżej 250 osób dostaną najmniej. Koszty związane z poprawą warunków pracy będą sfinansowane do 20 proc. wartości projektu.

Czytaj także: Ceny prądu szaleją. Drożeją surowce, susza tylko pogarsza sytuację

W konkursie rozpatrywane będą jedynie wnioski firm, które nie zalegają z opłacaniem składek. Nie mogą być też w stanie likwidacji czy upadłości. Przedsiębiorca może złożyć wniosek w dowolnej placówce ZUS, wysyłając go pocztą lub poprzez stronę internetową zakładu.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl