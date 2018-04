Jak zarobić w wakacje bez wielkich nakładów finansowych

Gdy inni wypoczywają, my możemy zarobić. Przedstawiamy garść pomysłów biznesowych na wakacje i nie tylko. By je zrealizować, w większości nie trzeba wielkich pieniędzy, zyski mogą być za to całkiem obiecujące...

Właściciel food trucka

Moda na mobilne bary opanowała całą Polskę, a to okazja do niezłego zarobku. Jako właściciel food trucka możesz przemieszczać się tam, gdzie są twoi klienci. Możesz być zawsze w centrum najważniejszych wydarzeń, koncertów, zgromadzeń, eventów.

Oferta: od kanapek, przez zapiekanki, dania kuchni wschodniej, zdrową żywność, grill, po soczyste steki i burgery. Nie zapominając o kawie, herbacie, coli czy wodzie mineralnej.

Używanego Food Trucka można kupić już od 19 tys. zł. Pozostaje stworzyć menu, pozyskać zezwolenia, zatrudnić bliskich i biznes gotowy.

Koszty bieżące to głównie ceny produktów do przygotowania jedzenia i paliwo. Ceny za zapiekankę z food trucka to od 11 zł, burger od 15 zł, cola 5 zł. Pracownik to koszt min. 14 zł za godzinę. W sezonie każdy dzień jest pracujący, zdarzyć się może obsłużenie w ciągu 4-5 godzin 300-400 osób. Szybki zwrot jest więc całkiem realny.

Czytaj także: Dlaczego burrito z samochodu jest lepsze od korporacji