Będą kolejne ułatwienia dla firm. Emilewicz zapowiada

Fot. Artur Szczepanski/REPORTER Minister przedsiębiorczości chwali dotychczasowe dokonania swojego rządu i zapowiada kolejne ułatwienia dla firm

Do końca kadencji przyjęte zostaną kolejne ułatwienia dla przedsiębiorców. - Będą to m. in. ustawa o prostej spółce akcyjnej, przepisy, które pomogą w zwalczaniu zatorów płatniczych oraz reforma Prawa zamówień publicznych - mówi minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

Minister Emilewicz powiedziała Polskiej Agencji Prasowej, że w resorcie szykowane są przepisy, mające ułatwić życie przedsiębiorcom. I obiecała, że uda się je wprowadzić jeszcze przed końcem kadencji, który przypada za rok.

Szefowa resortu przedsiębiorczości i technologii wykorzystała jednak rozmowę z PAP, by przypomnieć zmiany, które rząd już zdążył wprowadzić.

Mowa tu o trzech najważniejszych blokach reform: pakiet 100 zmian dla firm, Konstytucji Biznesu oraz Pakiecie MŚP. - To są bardzo duże zmiany regulacyjne, które zostawią w horyzoncie najbliższych 10 lat wiele miliardów złotych w kieszeniach przedsiębiorców - podkreśliła Emilewicz.

Na pakiet 100 zmian dla firm składa się m. in. nowela KPA i ustawa o sukcesji firm rodzinnych, która zaczęła obowiązywać 25 listopada. Jest to także wchodząca w życie 1 stycznia 2019 roku ustawa dotycząca tzw. e-akt, zakładająca m.in. elektronizację i skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych. PAP przypomina, że kolejne ustawy z tego zestawu to pakiet wierzycielski i tzw. ustawa deregulacyjna.

Konstytucja dla biznesu zastąpiła w kwietniu ustawę o swobodzie działalności gospodarczej sprzed blisko 15 lat. Nowe przepisy przewidują m. in., że najmniejsi przedsiębiorcy nie muszą rejestrować działalności i płacić składek. Ponadto ulga na start, czyli zwolnienie ze składek ZUS przez pierwsze pół roku. Wreszcie zasada: co nie jest zabronione, jest dozwolone.

- Sama tylko ulga na start przyniesie przedsiębiorcom ponad 7 mld zł oszczędności w ciągu najbliższych 10 lat jej obowiązywania - mówi Emilewicz.



Z kolei pakiet MŚP został przyjęty przez rząd jesienią tego roku. Jedną z głównych zmian w pakiecie jest wprowadzenie statusu tzw. małego podatnika w PIT i CIT. Będzie dotyczył firm o sprzedaży do 2 mln euro rocznie, gdzie obecnie było to 1,2 mln euro.

Ponadto wartość pracy małżonka będzie można wliczyć w koszt uzyskania przychodu. Do tego jednorazowo można będzie rozliczyć stratę podatkową do wysokości 5 mln zł. Więcej na ten temat pisaliśmy w money.pl już kilkukrotnie. Minister zapewnia, że w ciągu najbliższego roku uchwalone zostaną kolejne korzystne zmiany. Będzie to m.in. wpierająca start-upy ustawa o prostej spółce akcyjnej, która ma być elementem pakietu 100 zmian dla firm. Projekt ten, dodaje szefowa MPiT, jest na końcowym etapie prac rządowych. - Będą to także przepisy, które pomogą w zwalczaniu zatorów płatniczych, a także wyrównująca szanse MŚP i wspierająca innowacyjność reforma Prawa zamówień publicznych - puentuje Emilewicz.