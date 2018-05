Ostatni dzwonek dla przedsiębiorców z wieloletnim stażem. Przez brak PESEL mogą zostać wykreśleni z ewidencji

Fot. Unsplash/CC0 Public Domain/pixabay Bez numeru PESEL wpisanego w CEIDG zostaniesz wykreślony z ewidencji.

Do 19 maja jest czas, żeby wpisać do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej numer PESEL. Jeśli rejestrowaliśmy działalność niedawno, to na pewno mamy wpisany PESEL. Jeśli jednak robiliśmy to w czasach, gdy obowiązywał i NIP, i PESEL, warto to sprawdzić.

Jeśli przedsiębiorca nie ma w CEIDG wpisanego numeru PESEL, musi go uzupełnić do 19 maja. Później zostanie z rejestru wykreślony.

To efekt nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przyjętej 25 września 2015 r. Dała ona przedsiębiorcom dwa lata (licząc od momentu wejścia w życie) na uzupełnienie danych. Termin mija właśnie 19 maja.

Nowelizacja ma na celu wyczyszczenie ewidencji z "martwych wpisów". Każdy przedsiębiorca, który robił jakiekolwiek zmiany w swoim wpisie od 1 lipca 2011 roku, na pewno ma podany PESEL - bo wtedy dodawanie takiej informacji stało się obligatoryjne.

Jeśli jednak ostatnią zmianę robiliśmy wcześniej, to warto to sprawdzić. Możemy to zrobić kontaktując się z Urzędem Skarbowym albo w serwisie ePUAP.

