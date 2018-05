Szturm przedsiębiorców na urzędy. Przypomnienie o ważnym obowiązku wywołało popłoch

Fot. Idutko, shutterstock.com Od teraz w CEIDG musimy mieć wpisany numer PESEL

Do 19 maja przedsiębiorcy mieli czas, by upewnić się, że w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej mają wpisany PESEL. Większość dowiedziała się o tym w ostatniej chwili.

Prowadzący własną działalność gospodarczą masowo ruszyli pod koniec ubiegłego tygodnia do urzędów, żeby sprawdzić swój wpis. Oblężenie przeżyła także internetowa strona CEIDG, która ostatecznie padła - pisze w poniedziałek "Dziennik Gazeta Prawna".

Do 19 maja był czas, żeby uzupełnić ewentualny brak numeru PESEL w CEIDG. Ten obowiązek to efekt zmiany przepisów przyjętej jeszcze w 2015 roku. Na jej podstawie wszystkie wpisy, w których na dzień 19 maja 2018 roku nie było numeru PESEL, miały zostać wykreślone.

Ponieważ wielu o tym nie pamiętało, ruszyło do urzędów albo zaczęło sprawdzać swoje wpisy w internecie.

Nowelizacja ma na celu wyczyszczenie ewidencji z "martwych wpisów". Każdy przedsiębiorca, który robił jakiekolwiek zmiany w swoim wpisie od 1 lipca 2011 roku, na pewno ma podany PESEL - bo wtedy dodawanie takiej informacji stało się obligatoryjne.

Jeśli jednak ostatnią zmianę robiliśmy wcześniej, to warto to sprawdzić. Możemy to zrobić kontaktując się z urzędem gminy albo w serwisie ePUAP. Publicznie dostępna część ewidencji na stronie CEIDG nie zawiera numerów PESEL.

Jak uspokaja gazeta, kto się spóźnił ze sprawdzeniem swojego wpisu, może jeszcze iść do urzędu albo zalogować się na e-PUAP i go uzupełnić - jeśli jest taka potrzeba. Skreśleń dokonują urzędnicy, nie dzieje się to z automatu i w jednym momencie.

W razie gdy zostaliśmy skreśleni, możemy wysłać pismo do ministerstwa przedsiębiorczości z wnioskiem o przywrócenie na adres sekretariatdmp@mpit.gov.pl. W ostateczności pozostanie założenie biznesu od nowa.

