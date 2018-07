Firma w mieszkaniu to norma. Właściciele kawalerek jednak ryzykują

Fot. StartupStockPhotos/CC0 Public Domain/pixabay

Odliczając koszty działalności prowadzonej w jednopokojowym mieszkaniu może doprowadzić do sporu z fiskusem. Przepisy nie są precyzyjne.

Skarbówka pozwala odliczyć wydatki związane z prowadzaniem działalności gospodarczej we własnym mieszkaniu. W koszty można sobie "wrzucić" np. ekspres do kawy, mały remont, nowe meble – wylicza "Rzeczpospolita”.

Aby zrobić to zgodnie z przepisami, przedsiębiorca powinien wydzielić osobny pokój. Co jednak, kiedy firma zarejestrowana jest w kawalerce, w której część prywatna przenika się ze służbową?

”Rzeczpospolita” zapytała o to Ministerstwo Finansów. Kłopot w tym, że odpowiedź nie jest jednoznaczna. Dlatego – jak sugeruje dziennik – lepiej nie ryzykować.

Resort finansów zaznacza, że wszelkie wydatki ponoszone przez tych, którzy zarejestrowali firmę w mieszkaniu, nie są co do zasady wyłączone z kosztów podatkowych. Nie zostały wymienione w art. 23 ustawy PIT, który określa, czego nie wolno zaliczyć do kosztów – czytamy w dzienniku. Jeżeli więc wydatki pozostają w związku z przychodem lub z zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodu, to w takim zakresie będą podlegały odliczeniu.

Jak podkreśla MF, w odpowiedzi dla ”Rz”, i tak będzie potrzeba indywidualnej analizy w konkretnym stanie faktycznym. Eksperci pytani przez gazetę o tę kwestię przekonują jednak, że w praktyce odliczenie tych kosztów może być kłopotliwe i przedsiębiorca naraża się na spór z fiskusem.