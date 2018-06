Blokady kont przedsiębiorców. Będą zmiany w kontrowersyjnej ustawie

Fot. Marcin Obara

Banki rozsyłają do klientów informacje o możliwości zablokowania kont przedsiębiorców na wniosek Krajowej Administracji Skarbowej. W przypadku blokady bank nie może poinformować o niej klienta. KAS w końcu zabiera głos i mówi o zmianach w ustawie.

Maile z informacją o możliwości blokady konta wysyła do klientów m.in. mBank. Zgodnie z obowiązującą od 30 kwietnia ustawą, na wniosek Krajowej Administracji Skarbowej banki czy SKOK-i mają obowiązek zablokowania wszystkich operacji na koncie przedsiębiorcy na 72 godziny.

- Szef KAS analizuje ryzyko wyłudzeń skarbowych, głównie karuzel VAT przy wykorzystaniu danych z systemu STIR. Jeśli takie ryzyko jest duże, może nastąpić blokada rachunku - wyjaśniają przedstawiciele KAS. - Jeżeli posiadane informacje wskazują, że podmiot może wykorzystywać działalność banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi, to blokada rachunku jest konieczna, aby temu przeciwdziałać.

W pewnych przypadkach blokada rachunku może być przedłużona nawet do 3 miesięcy. Chodzi przede wszystkim o firmy, których zobowiązania podatkowe przekraczają 10 tys. euro.

O ile sama konieczność założenia blokady w takich przypadkach nikogo nie dziwi, to sposób egzekwowania nowego prawa już tak. Zgodnie z ustawą, bank nie ma prawa poinformować klienta ani o fakcie zamrożenia rachunku, ani o jego przyczynach.

- W aktualnym stanie prawnym bank lub SKOK nie jest uprawniony do poinformowania klienta o dokonaniu blokady jego rachunku na żądanie Szefa KAS (stanowiłoby to naruszenie zakazu ujawniania informacji objętych żądaniami Szefa KAS ustanowionego w art. 305r pkt 4 Ordynacji podatkowej) - tłumaczą przedstawiciele Krajowej Administracji Skarbowej.

Prawo do informowania klienta o zablokowaniu rachunku ma jedynie szef KAS i może to zrobić dopiero po doręczeniu decyzji banowi.

Banki oficjalnie nie chcą komentować sprawy. Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, instytucje obawiają się, że brak informacji o blokadach może poważnie uderzyć w ich wizerunek.

- Dopiero po 72 godz. będziemy mogli - informując klientów - odwołać się do działań KAS-u. Ale i tak trzeba będzie to zrobić w sposób ściśle regulowany i restrykcyjny. Zdecydowaliśmy się uprzedzić naszych klientów, że może być taka sytuacja, że będą mieli zablokowane konto, a bank nabierze wody w usta, bo nie będzie mógł udzielić informacji – mówi nam osoba na co dzień pracująca w jednym z czołowych polskich banków.

Przepisy ustawy budzą wątpliwość także z innego powodu. Wątpliwy jest sens spętania banków i SKOK-ów ograniczeniami w udzielaniu informacji, podczas gdy posiadacz zablokowania konta może się szybko o tym dowiedzieć, logując się przez aplikację lub po prostu online. - W dobie social mediów klient zaskoczony blokadą może nas grillować za ich pomocą. W momencie wniosku z KAS-u nie będziemy mieć żadnego ruchu – mówi nam pracownik banku.

Na pytanie, czemu ma służyć takie prawo, KAS nie odpowiada. Informuje za to, że trwają prace nad zmianą kłopotliwej ustawy.

- W procedowanej obecnie nowelizacji proponuje się, aby bank lub SKOK informował podmiot kwalifikowany o żądaniu lub dokonaniu blokady wyłącznie na jego wniosek, po uprzednim potwierdzeniu przez Szefa KAS, że przekazane żądania blokady rachunków tego podmiotu kwalifikowanego zostały wykonane - czytamy w oświadczeniu KAS.

Administracja informuje też, że do tej pory żadne konto nie zostało zablokowane.

