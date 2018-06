Łatwiej legalnie sprzedawać ręcznie robione kolczyki lub udzielać korepetycji. Są pewne warunki

Fot. Wojtek Laski Jeśli przychód z asprzedaż np. rękodzieła nie przekracza 1050 zł miesięczie, nie trzeba się nigdzie rejestrować ani płacić ZUS

Osoby, które dorabiają na własną rękę, nie muszą już rejestrować działalności ani płacić z tego tytułu składek na ZUS. Aby robić to legalnie, muszą spełnić jednak kilka warunków, z których najważniejszy dotyczy uzyskiwanego przychodu.

Doskonała wiadomość dla emerytów i rencistów oraz osób, które dorabiają sprzedając rękodzieło, udzielając korepetycji czy opiekując się od czasu do czasu dzieckiem znajomych. Aby robić to w pełni legalnie, nie muszą już rejestrować działalności gospodarczej i opłacać składek.

Obowiązująca od końca kwietnia ustawa Prawo przedsiębiorców wprowadza nieznaną wcześniej polskiemu prawu kategorię "działalności nierejestrowanej" (nieewidencjonowanej).

Tym samym świadczenie usług i sprzedaż produktów stały się w Polsce możliwe bez konieczności rejestracji - ale przy spełnieniu określonych warunków.

Kto może prowadzić działalność nierejestrowaną?

Aby móc prowadzić działalność nierejestrowaną, zainteresowany musi spełnić łącznie trzy warunki.

Po pierwsze, działalność nierejestrowa jest przeznaczona wyłącznie dla osób, które przez ostatnie 60 miesięcy (5 lat) nie prowadziły jednoosobowej działalności gospodarczej ani nie były wspólnikiem spółki cywilnej.

Co innego, jeśli były wspólnikiem lub członkiem zarządu w spółce z o.o. lub spółce akcyjnej - nie stanowi to przeciwwskazania do podjęcie działalności nierejestrowanej.

Ponadto ustawodawca wprowadził okres przejściowy: osoby, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (30 kwietnia 2018 r.) nie prowadziły firmy, także mogą skorzystać z działalności nieewidencjonowanej.

Trzy warunki dla działalności nierejestrowanej

Działalnością nierejestrowaną może być wyłącznie taka, która nie wymaga uzyskania koncesji, licencji czy zezwolenia, a więc nie jest reglamentowana. Koncesji wymaga sprzedaż alkoholu, więc nie można uznać, że osoba, która od czasu do czasu chce sprzedawać alkohol własnej roboty na imprezach plenerowych, może to robić z pominięciem procedur.

Opieka nad dziećmi, sprzedaż haftowanych przez siebie serwetek czy nauczanie matematyki nie wymagają z kolei żadnego zezwolenia, więc jak najbardziej można je wykonywać bez konieczności rejestracji.

I wreszcie: warunek przychodów. Działalność nierejestrowana jest przeznaczona dla osób, które dorabiają, a nie utrzymują się z określonej aktywności zarobkowej. Z korzyści, jakie daje działalność nieewidencjonowana, można korzystać tylko do momentu, w którym miesięczny przychód z tej działalności nie przekracza 50 proc. minimalnego wynagrodzenia. W 2018 r. wynosi ono 2 100 zł brutto, więc przychodem granicznym jest 1 050 zł.

Dodajmy dla wyjaśnienia, że chodzi tu nie o przychód w ogóle, lecz przychód z działalności nierejestrowanej. Jeśli więc osoba zainteresowana legalnym dorabianiem na co dzień pracuje na etat, to do wspomnianego limitu nie wlicza regularnych zarobków, lecz uwzględnia tylko przychód z działalności wykonywanej "po godzinach".

ZUS nie, podatki - obowiązkowo

Z tytułu prowadzenia działalności nierejestrowanej nie trzeba odprowadzać składek ZUS, ale nic nie zwalnia nas od zapłaty należnego podatku. Przychody z tej działalności uwzględniamy w polu formularza PIT "inne źródła". Przychód z działalności nieewidencjonowanej będzie więc sumował się z pozostałymi przychodami i zostanie opodatkowany według skali podatkowej (18 lub 32 proc.).

Nie ma możliwości rozliczenia się metodą liniową ani ryczałtowo.

Trzeba kontrolować przychód

Osoba pragnąca prowadzić działalność nierejestrowaną musi na bieżąco zliczać, czy nie przekroczyła jeszcze progu przychodów, który uniemożliwia dalsze działanie bez rejestracji. W tym celu musi prowadzić uproszczoną ewidencję sprzedaży za każdy dzień.

Taki rachunek powinien zawierać datę wystawienia, numer, nazwę sprzedawcy i nabywcy, nazwę usługi i kwotę do zapłaty.

Do prowadzenia takiej bardzo uproszczonej księgowości przydadzą się książeczki z rachunkami, które można kupić w niektórych sklepach papierniczych.

Gdy przychód wyższy niż limit, trzeba się zarejestrować

Z chwilą, z którą miesięczny przychód przekroczy wyznaczony limit 1 050 zł, działalność zaczyna być uznawana za gospodarczą i osoba, której dotyczy, musi dokonać rejestracji w CEIDG. Ma na to siedem dni licząc od dnia, w którym próg został przekroczony.

Jak dokonać rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej, wyjaśniamy w tym artykule.

Trochę przedsiębiorca, ale nie do końca

Prowadzenie działalności bez rejestracji jest możliwe dopiero od miesiąca, więc nie wiemy jeszcze, jak wiele osób skorzysta z takiej możliwości zarobkowania. Warto w tym miejscu podkreślić, że prowadzenie działalności nieewidencjonowanej nie jest działalnością gospodarczą, bo nie spełnia wymogów określonych w ustawie Prawo przedsiębiorców.

Z drugiej jednak strony prowadzący ją jest uznawany za przedsiębiorcę na gruncie Kodeksu cywilnego, co oznacza, że musi respektować prawa konsumentów.

