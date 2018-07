Ostatni moment na wpisanie się do rejestru. Przedsiębiorcy mają czas do 24 lipca

Fot. Bartosz Wawryszuk 24 lipca to dla wielu przedsiębiorców ważna data na spełnienie obowiązku rejestracyjnego

Do 24 lipca 2018 r. mają czas przedsiębiorcy na wpisanie się do rejestru środowiskowego oraz umieszczenie numeru rejestrowego na dokumentach. To wymóg związany z ustawą o odpadach. Za niespełnienie obowiązku grożą kary od tysiąca do miliona złotych.

Nowe obowiązki dotyczą przedsiębiorców, którzy wprowadzają na rynek produkty, produkty w opakowaniach lub zajmują się gospodarką odpadami. Jak podawał portalkomunalny.pl, wnioski i dane do bazy musi złożyć co najmniej kilkadziesiąt tysięcy firm - same przedsiębiorstwa wprowadzające na rynek pojazdy (ok. 14 tys. podmiotów) czy produkty w opakowaniach (ok. 67 tys. podmiotów).

Również każda firma, która zajmuje się pracami ziemnymi, kiedy to wydobywana jest ziemia zanieczyszczona lub nawet czysta, ale wywożona poza teren budowy w ilości większej niż 5 ton rocznie, jest wytwórcą odpadów zobligowanym do prowadzenia ewidencji odpadów - podaje portal "Super Expressu".

Na złożenie wniosków do urzędów marszałkowskich firmy miały sześć miesięcy od 24 stycznia 2018, kiedy to utworzono rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Zatem wniosek o wpis trzeba złożyć do 24 lipca. W przypadku gdy wytwarzanie odpadów nastąpi później, taki wniosek trzeba złożyć przed rozpoczęciem wytwarzania odpadów.

Za niedopełnienie obowiązku rejestracyjnego mogą spotkać przedsiębiorców kary wynoszące od 1 tys. zł do nawet miliona złotych.

Internetowa baza danych o odpadach ma pomóc w walce z szarą strefą w gospodarce odpadami.