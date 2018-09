Prawo nie nadąża za technologią? Money.pl zaprasza na debate

Fot. materiały prasowe ABB

"Czy Państwo nadąża za zmianami technologicznymi. Jak złe prawo może blokować rozwój innowacji?" - na ten temat w debacie money.pl będą dyskutować przedstawiciele startupów, eksperci podatkowi i prawnicy.

Czy dziś można bez przeszkód w Polsce jechać teslą na autopilocie? Raczej nie. Choć samochodu autonomiczne na szeroką skalę są już testowane w wielu krajach, to nadal są prawną niszą. Nie wiadomo kto ma w takim wypadku odpowiadać na przykład za ewentualny wypadek.

Podobne pytania można stawiać przy robotach. Czy należeć będzie się im w przyszłości podmiotowość prawna?

Biznes z prawem niedostosowanym do dzisiejszych realiów ma na co dzień. Firmy wynajmujące auta na minuty nie wiedzą czy powinny zostawiać w środku dowód rejestracyjny czy nie. Z jednej strony prawo obliguje do jego posiadania, z drugiej może to być niebezpieczne dla firmy.

Podobne problemy ma branża tytoniowa. W prawną niszę trafiły urządzenia do podgrzewania tytoniu. Nie są to papierosy, są od nich mniej trujące, ale z drugiej strony firmy nie mogą o tym informować.

Między innymi na takie tematy będziemy chcieli porozmawiać w debacie money.pl "Czy Państwo nadąża za zmianami technologicznymi. Jak złe prawo może blokować rozwój innowacji?". Uczestnikami będą niezależni eksperci podatkowi i gospodarczy specjalizujący się w problematyce mikro i makroekonomicznej. Zapraszamy już w październiku.