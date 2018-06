Rynek pracy w Polsce. PIP chce zmian w kontraktach

Fot. Unsplash/CC0 Public Domain/pixabay PIP chce dopracowania nieprecyzyjnych przepisów dotyczących umów cywilnoprawnych

Państwowa Inspekcja Pracy proponuje gruntowne zmiany w umowach cywilnoprawnych. Chce wprowadzenia umów wyłącznie na piśmie i do tego przed rozpoczęciem pracy. Chce również, aby to pracodawca prowadził ewidencję czasu pracy.

Ja pisze "Rzeczpospolita", po roku obowiązywania przepisów o minimalnej stawce godzinowej za pracę na kontrakcie cywilnoprawnym Państwowa Inspekcja Pracy przygotowała obszerny raport opisujący niedoskonałości nowych przepisów i listę postulatów zmian.

PIP chce, aby umowy cywilnoprawne były zawierane na piśmie i do tego przed rozpoczęciem pracy. Chce również, aby zmienić nieprecyzyjny zapis w przepisach, który mówi, że wynagrodzenia z kontraktów powinny być wypłacane raz w miesiącu. Przepisy nie regulują jednak dokładnie, kiedy to ma nastąpić, tak jak jest w przypadku zwykłych umów, np. "do 10 każdego miesiąca".

Zobacz także: Walka ze śmieciówkami zagrożeniem dla sądów

Jest również problem z prowadzeniem ewidencji czasu pracy. Z tego powodu, jak podaje dziennik, PIP chce, aby to firmy były odgórnie zobowiązane do zapisywania, jak pracuje osoba na kontrakcie.

- Te zmiany zmierzają do upodobnienia kontraktów cywilnoprawnych do umów o pracę - zauważa na łamach dziennika Witold Polkowski, ekspert Pracodawców RP.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez: dziejesie.wp.pl