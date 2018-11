Rząd da wyższą emeryturę. Co trzeba zrobić

Fot. Bartosz Krupa Będą podwyżki emerytur. Kiedy najlepiej złożyć wniosek?

Zgodnie z rządowymi zapowiedziami, w 2019 r. najniższe emerytury zostaną jednorazowo podniesione. Minimum o 70 zł brutto, czyli ok. 56 zł na rękę. Ustawa jest jeszcze projektowana, ale nie trzeba czekać do marca, by wnioskować o emeryturę.

Na łamach poniedziałkowego "Faktu" Małgorzata Oryga, doradca emerytalny warszawskiego oddziału ZUS, radzi, kiedy opłaca się złożyć wniosek o emeryturę oraz co zrobić, by dostać jak najwięcej.

Wyróżnia się trzy grupy wiekowe emerytów. Pierwsza to urodzeni do 31 grudnia 1948 r., druga to urodzeni po tej dacie, ale do 31 grudnia 1968 r. Trzecia grupa to urodzeni po 31 grudnia 1968 r.

Emeryci z pierwszej grupy oraz niektórzy z drugiej, którzy mają ustaloną emeryturę na starych zasadach, mogą przeliczyć sobie staż pracy i podstawę emerytury. Do tego muszą złożyć dokumenty potwierdzające zatrudnienie i wynagrodzenie, których wcześniej nie składali, do wniosku o emeryturę.

Jak przeliczyć taką emeryturę? Jak informuje "Fakt", dokumenty, które to umożliwiają to np.: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, wpisy w legitymacji ubezpieczeniowej, listy płac z archiwum zakładowego, umowy o pracę, angaże, książeczka wojskowa, zaświadczenie o ukończeniu studiów, akty urodzenia dzieci.

Osoby, które pracują i pobierają emeryturę według starych zasad, mogą ją przeliczyć poprzez doliczenie okresów składkowych i nieskładkowych. Takiego przeliczenia nie można zrobić wcześniej, niż po zakończeniu kwartału kalendarzowego lub po ustaniu zatrudnienia.

Emerytury na nowych zasadach przelicza się inaczej. Zależą od podstawy wymiaru emerytury, tj. kapitału początkowego, składek zaewidencjonowanych na indywidualnym koncie i subkoncie oraz średniego dalszego trwania życia wyrażonego w miesiącach. Ci, którzy mają przyznaną emeryturę według nowych zasad i nie pracują, mogą przeliczyć emeryturę tylko w jeden sposób – poprzez przeliczenie kapitału początkowego.

Jak przeliczyć taki kapitał? Trzeba złożyć dokumenty potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe oraz dokumenty o osiąganym wynagrodzeniu do 31 grudnia 1998 r., które wcześniej nie były składane. Wniosek o przeliczenie można złożyć, gdy odszuka się legitymację ubezpieczeniową z wpisanymi okresami zatrudnienia i kwotami wynagrodzenia, książeczkowy dowód osobisty z wpisanymi okresami zatrudnienia, na które nie mieliśmy wcześniej dokumentów itp.

Dzieci podnoszą świadczenie

Osoby, które przeszły na emeryturę i otrzymały decyzję o przyznaniu emerytury przed 1 maja 2015 r., czyli przed wejściem w życie nowelizacji ustawy emerytalnej, powinny złożyć wniosek o przeliczenie okresu opieki nad dzieckiem. Jak informuje "Fakt", do 30 kwietnia 2015 r. okres opieki nad dzieckiem był liczony po 0,7 proc. podstawy wymiaru. Od 1 maja 2015 r. jest liczony korzystniej, po 1,3 proc. podstawy wymiaru. Dotyczy to tylko osób, których emerytury wyliczane są według nowych zasad.

Kiedy najlepiej złożyć wniosek

Data złożenia wniosku o emeryturę jest bardzo ważna, gdy wniosek składamy już po osiągnięciu wieku emerytalnego. Na przykład jeśli kobieta urodziła się 15 września 1958 r. i wniosek o emeryturę złożyłaby między 15 sierpnia a 14 października, to wtedy przyjmuje się do wyliczenia emerytury średnie dalsze trwanie życia w wieku 60 lat. Jeśli jednak wniosek złoży 15 października lub później, wtedy do wyliczenia bierze się średnie dalsze trwanie życia dla wieku 60 lat i jednego miesiąca. W tym przypadku średnie dalsze trwanie życia jest krótsze o jeden miesiąc, przez co emerytura jest nieco wyższa.

Jak radzi Małgorzata Oryga, należy unikać czerwca. To jedyny miesiąc, kiedy składki i kapitał początkowy poddany waloryzacjom rocznym nie podlega waloryzacjom kwartalnym. W efekcie podstawa emerytury jest niższa, niż gdyby była ustalona w innych miesiącach.

Ponadto z pracy nie powinno odchodzić się ostatniego dnia miesiąca. Jeśli zostało ustalone prawo do emerytury, a umowa zostanie rozwiązana ostatniego dnia miesiąca i nawet tego samego dnia uprawniony złoży świadectwo pracy, to wypłata emerytury i tak nastąpi dopiero od następnego dnia, ale już nie za miesiąc, w którym składaliśmy wniosek. Jeśli jednak umowa o pracę zostanie rozwiązana jeden lub dwa dni wcześniej, a wniosek o wypłatę emerytury i świadectwo pracy złożone tego samego dnia, to emerytura zostanie wypłacona od miesiąca, w którym został złożony wniosek.

Osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny, mogą złożyć wniosek o emeryturę nawet jeśli nadal nie rozwiązały umowy o pracę. Robiąc to, razem z decyzją o przyznaniu emerytury otrzymuje się legitymację emeryta, która uprawnia do wielu zniżek i ulg.

