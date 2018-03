W Polsce 120-dniowy termin płatności jest standardem, a nie wyłomem. Mimo że zgodnie z prawem może to być 60 dni z możliwością wydłużenia. Ale małe firmy boją się upominać o płatności u swoich dużych partnerów, bo mogą przez to stracić jedynego kontrahenta. Przez najbliższe dwa miesiące będziemy szukać rozwiązania, bo to nie jest proste – mówi minister przedsiębiorczości Jadwiga Emilewicz w programie „Money. To się liczy”.

