Rzecznik MSP "z siedzibą na Syberii". Cezary Kaźmierczak ostro o pomyśle minister Emilewicz

"Chcą usunąć rzecznika i przenieść na Syberię" - twierdzi Cezary Kaźmierczak. Powołanie rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców zakłada Konstytucja Biznesu. Największe oburzenie wzbudza jednak propozycja ulokowania jego siedziby poza Warszawą.

Konstytucja Biznesu, czyli pakiet ustaw, który zakłada m.in. wejście w życie zasady "co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone", ma ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej szczególnie małym i średnim przedsiębiorcom. Jedną z nowości będzie także powołanie instytucji rzecznika reprezentującego interesy przedstawicieli biznesu w relacjach z państwem.

Minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz zapowiadała, że "przedsiębiorcy jeszcze w tym roku doczekają się swojego reprezentanta".

Urząd ma być powołany w ciągu sześciu miesięcy po wejściu w życie ustawy. Nie jest jednak przesądzone, gdzie będzie mieścić się jego siedziba. Na razie pojawiły się tylko propozycje, a wśród lokalizacji mowa była o Nowym Sączu. Minister Emilewicz wyjaśniła: "Nowy Sącz - zagłębie tak wielu polskich firm - jest atrakcyjnym miejscem na biuro Rzecznika".

Cezary Kaźmierczak ze Związku Pracodawców i Przedsiębiorców ostro odnosi się do tego pomysłu. Określił, że "chcą (rząd – przyp. red.) usunąć rzecznika z Warszawy i przenieść go na Syberię".

Uwaga przedsiębiorcy MSP! PIS właśnie Wam pokazuje gdzie Was ma! Ściąga Agencje kosmiczna z Gdańska do Wwy (jesteśmy potęga w kosmosie!) za to Rzecznika MSP zamierza usunąć z Warszawy na jakaś Syberie i pozbawić go jakichkolwiek możliwości realnego działania!