Rzecznik przedsiębiorców chce ukarania urzędniczek - prowokatorek

Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, domaga się postępowania dyscyplinarnego wobec naczelnika Urzędu Skarbowego w Bartoszycach. Chodzi o mandat dla mechanika, który wymienił żarówkę, a nie wydał paragonu.

Sprawa dotyczy kontroli, którą pracownice urzędu przeprowadziły u mechanika samochodowego. Panie przyjechały do zakładu już po jego zamknięciu, podawały się za klientki i prosiły o wymianę przepalonej żarówki.

Urzędniczki wyciągnęły legitymacje i chciały ukarać mechanika mandatem. Ten go nie przyjął i sprawa trafiła do sądu.

Sąd uznał mechanika za winnego, ale odstąpił od wymierzenia kary.

Kary dla urzędników domaga się za to Adam Abramowicz. W środę złożył do dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie wniosek o ukaranie naczelnika bartoszyckiego urzędu.

Jego zdaniem, kontrola naruszała prawa przedsiębiorcy, a urząd "zastawiając pułapkę wykorzystał odruch pomocy znajdującym się w potrzebie ludziom, co drastycznie przyczyniło się do zmniejszenia zaufania przedsiębiorców do administracji publicznej".

- Jak powiedział premier Mateusz Morawiecki, który mnie powołał, zasada proporcjonalności dotyczy też proporcjonalności kar w przypadku błędów i problemów, a przedsiębiorcy to nie kombinatorzy, a państwo to łupieżca - mówi Abramowicz. - Myślę, że te słowa najlepiej podsumowują moją decyzję o złożeniu wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.

Jak mówi rzecznik, choć do zdarzenia doszło jeszcze przed wejściem w życie Konstytucji Biznesu, to późniejsze działania rzecznika, jak m.in. uporczywe odwoływanie się od decyzji sądu odstępującego od wymierzenia kary, "nosi znamiona nękania polskiego mikroprzedsiębiorcy".

Jaka będzie decyzja dyrektora IAS w Olsztynie - na razie nie wiadomo, ale urzędniczki które przeprowadziły prowokację i tak może czekać kara.

Do bartoszyckiej policji trafiło anonimowe zgłoszenie o dwóch urzędniczkach, które miały celowo wykręcić żarówkę w swoim samochodzie i jechać niesprawnym samochodem, żeby przeprowadzić prowokację w warsztacie.

- Policjanci sprawdzają, czy faktycznie doszło do wykroczenia i czy panie poruszały się po drodze publicznej niesprawnym samochodem, czy może wykręciły żarówkę tuż przed warsztatem - mówi mł. asp. Marta Karbelis, oficer prasowy bartoszyckiej policji. - Jeśli informacja się potwierdzi, sprawa trafi do sądu.