Skarbówka łaskawszym okiem spojrzy na firmy. Konstytucja Biznesu podpisana

Po pierwsze: co nie jest zakazane, jest dozwolone. Po drugie: zostanie powołany rzecznik przedsiębiorców - to jedne z najważniejszych zmian, które wprowadza Konstytucja Biznesu. Mówiła o nich w programie "Money. To się liczy" minister przedsiębiorczości Jadwiga Emilewicz.

- Będzie on przede wszystkim reprezentantem małych i średnich firm. Będzie mógł przerywać kontrole, jeśli uzna je za bezzasadne, i pytać, po co one są. Będzie też opiniował akty prawne – dodaje minister.

