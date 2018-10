UOKiK coraz surowiej karze firmy. Prawie ćwierć miliarda złotych kar w 2017 r.

Fot. Wlodzimierz Wasyluk UOKiK pod rządami Marka Niechciała nałożył indywidualne kary sięgające 26 mln zł.

900 decyzji i kary na łączną kwotę 223 mln zł. Takie są efekty działań UOKiK w zakresie ochrony konkurencji i konsumentów w 2017 roku. Eksperci wskazują na tendencję do zaostrzenia polityki karania przedsiębiorców.

Jak wskazuje Krzysztof Borżoł, adwokat, senior associate w Kancelarii Taylor Wessing w Warszawie, łączna wartość kar nakładanych na przedsiębiorców więcej niż podwaja się w ostatnich latach. Jeszcze w 2015 r. było to 47 mln zł, rok później prawie 107 mln zł, a w zeszłym roku już 223 mln zł.

Z podsumowania działalności UOKiK w 2017 roku wynika, że urząd wszczął 96 postępowań wyjaśniających oraz antymonopolowych. Najgłośniejszym i zarazem zakończonym wydaniem najwyższej kary było rozbicie kartelu producentów płyt drewnopochodnych, gdzie urząd nałożył łączne kary na przedsiębiorców w wysokości 135 mln zł.

Krzysztof Borżoł stwierdza, że polityka Marka Niechciała, prezesa UOKiK "konsekwentnie nastawiona jest na surowe karanie przedsiębiorców łamiących prawo konkurencji". Z drugiej jednak strony można zauważyć jednocześnie tendencję do korzystania z tzw. wystąpień miękkich, czyli wezwania UOKiK do udzielenia wyjaśnień lub wezwania do zaprzestania naruszeń - zaznacza ekspert.

Łagodniejsze działania są stosowane głównie w przypadku małych firm lub dopiero rozpoczynających działalność przedsiębiorstw, które muszą konkurować z dużymi korporacjami, a nałożenie kary mogłoby doprowadzić do zakończenia przez nie działalności.

Mec. Borżoł wskazuje, że UOKiK coraz częściej korzysta też z przeszukań jako narzędzia postępowania antymonopolowego. W 2015 roku tylko dwa razy prowadził przeszukania, rok później już sześć, a w 2017 r. aż dziewięć.

Czytaj też: UOKiK nakazuje bankom płacić klientom. "Zawracanie kijem Wisły, chcą byśmy znowu chodzili na pocztę"

"Cały czas można również zauważyć, że jest duża tendencja do ochrony najsłabszych, czyli konsumentów. Po aferze Amber Gold UOKiK cały czas monitoruje przedsiębiorstwa udzielające tzw. szybkich pożyczek oraz parabanki" - zwraca uwagę Krzysztof Borżoł.

Tylko w październiku prezes UOKiK przedstawił zarzuty firmie Złotówka oraz Euroexpert za tzw. rolowanie pożyczek, co jest sprzeczne z ustawą o kredycie konsumenckim. W 2017 r. Prezes UOKiK wydał 9 decyzji z tej branży na 60 wszczętych postępowań - Net Credit, Meritum Polska, Incredit, Provident Polska, Wonga.pl, Compass Money, EGF Council, Council, For you.

UOKiK w bieżącym roku kontynuował weryfikowanie działań banków w zakresie informowania konsumentów o zmianach regulaminów czy cenników za pośrednictwem trwałych nośników. Kontrolowane były również banki, które udzielają kredytów hipotecznych pod kątem wzorców umów, regulaminów i aneksów do umów kredytów.

"Można zatem zauważyć, że UOKiK konsekwentnie dąży do zwiększenie ilości kontroli i świadomości zarówno przedsiębiorców, jak i konsumentów" - ocenia mec. Borzoł.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl