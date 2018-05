W urzędzie, przez internet lub telefon. Rejestrujemy jednoosobową działalność gospodarczą

Działalnośc gospodarcza można zarejestrować nawet bez wychodzenia z domu

Zarejestrować jednoosobową działalność gospodarczą jest bardzo łatwo. Wszystko załatwimy w "jednym okienku", a jeśli i to zbyt wiele, można skorzystać z serwisu internetowego i zrobić to kilkoma kliknięciami. Na co uważać? Na pewno na fikcyjne wezwania do zapłaty, które wkrótce dostaniemy.

"Przecież chcę prowadzić tylko mały gabinet kosmetyczny/udzielać korepetycji/założyć osiedlowy warsztat rowerowy. Działalność na mała skalę, pieniądze nieduże – chyba nie ma powodu, żeby rejestrować działalność, same formalności i jeszcze koszty". Pewnie niejednej osobie, której marzy się zawodowa niezależność, którą daje (przynajmniej do pewnego stopnia) własna firma, taka myśl przeszła przez głowę.

Wprawdzie obowiązująca od końca kwietnia ustawa Prawo przedsiębiorców (która zastąpiła Ustawę o swobodzie działalności gospodarczej z 2004 r.) przewiduje nowość, jaką jest działalność nieewidencjonowana, która nie wymaga rejestracji, ale jest ona obwarowana zastrzeżeniami. Co do zasady: każda prowadzona w sposób stały i zorganizowany aktywność zawodowa musi zostać zarejestrowana.

Niedopełnienie tego obowiązku jest wykroczeniem zagrożonym grzywną lub kara pozbawienia wolności.

Blisko 2 mln osób zdecydowało się na prowadzenie aktywności biznesowej właśnie w formie jednoosobowej działalności. Samozatrudnienie jest popularne ze względu na łatwość założenia i niskie koszty. Aby dokonać rejestracji, przedsiębiorca nie potrzebuje żadnego kapitału początkowego (a więc inaczej niż w przypadku spółki z o.o., która wymaga wkładu co najmniej 5 tys. zł), nie musi też sporządzać szczegółowych raportów na koniec roku.

Zobacz też: Rząd kończy prace nad zmniejszeniem ZUS dla najmniejszych przedsiębiorców

Rejestracja bez wychodzenia z domu

Gdy kilka lat temu wdrażano ideę "jednego okienka", która polega na tym, że zarejestrować działalność można w czasie jednej wizyty w urzędzie, była to rewolucja. Wcześniej rejestracja wiązała się z koniecznością odwiedzenia kilku instytucji i zabierała kilka dni. Dziś zmiany poszły jeszcze dalej, bo można zarejestrować działalność przez internet, korzystając ze strony internetowej CEIDG. Formularz może być zautoryzowany podpisem elektronicznym, Profilem Zaufanym lub bankowością internetową.

Kto nie posiada podpisu elektronicznego ani Profilu Zaufanego, może wypełnić wniosek online, podpisać i zanieść do urzędu gminy/miasta. Można to jeszcze bardziej uprościć: przedsiębiorca nie musi drukować wniosku, bo jeśli zapamięta jego numer, urzędnik odnajdzie wniosek w systemie i samodzielnie wydrukuje.

Od 2017 r. istnieje możliwość założenia firmy przez telefon. Trzeba zadzwonić pod numer 801 055 088 lub 22 765 67 32. Infolinia dostępna jest w dni powszednie od 8:00 do 16:00. Za połączenie z konsultantem nie zapłacimy nic ponad to, co wynika z taryfy obowiązującej u operatora.

Jak to działa? Dyktujemy konsultantowi wszystkie dane niezbędne do wypełnienia wniosku rejestracyjnego, a on wprowadzi je do systemu CEIDG. Pracownik infolinii nie jest tylko "automatyczną sekretarką": odpowie na pytania dzwoniącego, rozwieje wątpliwości.

Po zakończeniu rozmowy z konsultantem otrzymamy SMS-a z numerem wniosku. To koniec udziału konsultanta w sprawie. W drugim kroku logujemy się na swoje konto w systemie i odnajdujemy wniosek, drukujemy go lub odsyłamy elektronicznie bądź udajemy się do urzędu gminy, gdzie jego pracownik wydrukuje go dla nas.

Chwilą zarejestrowania firmy nie jest moment otrzymania SMS-a z numerem wniosku, ale podpisanie go.

Adresy urzędów są dostępne tu.

Rejestracja w urzędzie gminy/miasta

Nic nie stoi na przeszkodzie, by wniosek o wpis do CEIDG złożyć w sposób najbardziej tradycyjny, czyli pobrać go w urzędzie i wypełnić (w obecności urzędnika lub samodzielnie) albo wydrukować z tej strony. Wniosek można wysłać listem poleconym.

Do urzędu trzeba wybrać się z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Urzędnik potwierdzi za pokwitowaniem przyjęcie wniosku i najpóźniej następnego dnia wprowadzi dane z wniosku do systemu CEIDG.

Działalność gospodarczą można rozpocząć już w dniu złożenia wniosku o wpis do CEIDG. Wpis w bazie pojawi się nie później niż z chwilą złożenia wniosku. Jeśli składający uzna, że jednak nie chce rozpoczynać przygody z biznesem albo że wolałby jednak założyć spółkę, może "zrezygnować" z wpisu z CEIDG pod warunkiem, że jako datę rozpoczęcia działalności wskazał dzień późniejszy niż dzień rejestracji. Po złożeniu wniosku o nierozpoczęciu działalności wpis nie będzie widoczny w bazie.

Czytaj też: Firma w domu. Może skończyć się na wysokich podatkach

Złożenie wniosku o wpis do CEIDG jest bezpłatny. Oczywiście, można zlecić przeprowadzenie procedury prawnikowi lub jakiejkolwiek innej osobie, która odpłatnie przeprowadzi wszystkie czynności, ale za sam wpis Skarb Państwa nie pobiera wynagrodzenia.

Uważaj na podrobione listy i maile

Gdy nasz wpis pojawi się w bazie, możemy być prawie pewni, że lada dzień przyjdzie pismo informujące o konieczności dokonania jakiejś opłaty celem wpisu do Ewidencji Działalności, Rejestru Firm, Samorządowej Ewidencji Działalności Gospodarczej czy jakiegokolwiek innego tworu, o którym nigdy nie słyszeliśmy. I więcej nie usłyszymy, bo korespondencję rozsyłają oszuści.

Wszystko wygląda bardzo profesjonalnie: list napisany jest poprawnym, urzędowym językiem, adres korespondencyjny jest właściwie zawsze w Warszawie i to na którejś z ulic kojarzonych z ministerstwami lub parlamentem. Aby jeszcze bardziej się uwiarygodnić, któraś z firm wskazała nawet adres Wydziału Gospodarczego Krajowego rejestru Sądowego w Warszawie.

W treści przywołana jest podstawa prawna, ale bardzo często wymyślona. Do pisma dołączony jest blankiet przelewu (oczywiście wypełniony).

Czytaj więcej: Oszustwo na rejestr. Przedsiębiorcy wciąż dostają podrobione listy

Po zapoznaniu się z korespondencją niejeden początkujący przedsiębiorca może odnieść wrażenie, że rzeczywiście ma obowiązek dokonania zapłaty z tytułu wpisu do jakiejś bazy. W rzeczywistości nie powoduje to żadnych skutków prawnych. Firmę-krzak namierzyć bardzo trudno, więc trzeba uznać, że pieniądze zostały bezpowrotnie utracone.

Przedsiębiorca może to potraktować jako lekcję tego, że trzeba sprawdzać każdego kontrahenta – w końcu wymaga się od niego profesjonalizmu i brania odpowiedzialności za swoje czyny. Tym bardziej, że bez większego trudu można sprawdzić w internecie, czy rejestr faktycznie istnieje. W sieci roi się od artykułów ostrzegających przed nieuczciwymi ewidencjami.

W money.pl także wielokrotnie o tym pisaliśmy.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl